“El eco del silencio”: un colegio de Gualeguaychú dejó un fuerte mensaje con un video sobre el acoso escolar

Alumnos de segundo año del Instituto Fernando Ramón Alberto Elgue, de Racing Club de Gualeguaychú, realizaron el cortometraje “El eco del silencio”, para concientizar sobre la problemática del acoso escolar.

El proyecto contó con el apoyo del rector, Gastoy Narbay, fue coordinado por la profesora de Artes Plásticas, Florencia Dulche, y realizado por estudiantes como protagonistas. Con solo un celular, un guión y una acertada edición fue elaborado el video que realmente deja un mensaje.

En el programa “Agenda Crítica” que conduce Fabián Magnotta por Radio Máxima, el rector, la docente y el alumno Kevin Matevé, de 13 años, destacaron que el video busca “promover el respeto, la empatía y la importancia de no permanecer en silencio ante estas situaciones”.

“La profesora propuso la actividad y nosotros acompañamos para seguir adelante con esto transversal que pasan los jóvenes hoy, que tenemos que ponerlo sobre la mesa, algo que muchas veces está muy silenciado”, dijo el rector Narbay.

Abuso de poder y redes sociales

El rector también analizó que “nosotros tenemos un protocolo, pero cuando se activa es porque ya llegamos tarde. Lo que buscamos es que un acoso se detecte antes. En el nivel primario las agresiones son más físicas, y en el secundario es más grupal, con actitudes dentro del grupo y hace más difícil de detectar porque interfiere la parte psicológica. Para que haya abuso se tiene que dar entre pares, con un abuso de poder de un líder o una cuestión de roles, y situaciones que se pueden detectar por bajo rendimiento, por inasistencia, por depresión que se va haciendo paulatina. Tenemos que trabajar en la anticipación. La UNESCO dice que tres de cada diez chicos ha recibido un acoso. El factor de quiebre son los observadores. Generalmente hay códigos de adolescentes y hay miedo a contar. Y en las redes sociales pasa igual o más que en la escuela”.

El mensaje de la silla vacía

La profesora Florencia Dulche contó que “hace años viene trabajando en fotografía y cine con los chicos, y ahora surgió la posibilidad de hacer un cortometraje con un curso completo, que fueron los actores y actrices. Para mí fue un desafío enorme y ellos lo tomaron con mucho compromiso y con mucho respeto, ellos mismos eligieron quiénes harían cada papel”.

Agregó que “yo tenía la idea pensada, un poco trabajada y estaba buscando las condiciones y el curso para llevarlo adelante. También lo importante era que el cortometraje se podía hacer sin grandes producciones. El corto se hizo con un celular y un poco de conocimientos de edición con una herramienta gratuita, y nada más, y que ellos vean que no se necesita tanto para llevar un mensaje y poder contar la historia. El colegio dio el permiso para usar las instalaciones”.

Sobre la problemática, la profesora Florencia manifestó que “siempre se habla de un agresor y de una víctima, pero en el cortometraje apuntamos a un tercer eslabón, que son los testigos de la situación, que optan por burlarse o festejar, o también callarse. Lo que hicimos fue personificar al silencio colectivo, y simbolizamos con una silla vacía, que el chico ya no está”.

Kevin dijo que “fue una idea que nos gustó mucho a todo el curso”, y agregó que “el acoso escolar se tendría que evitar, es un tema muy grave y no está bueno que pase”. Añadió que “nosotros votamos los personajes entre nosotros mismos, y la profe ya tenía los guiones”. Kevin en el video, es el joven que dice que él era amigo de una víctima de burla, pero que temía que le dijeran “vos también sos un tonto”.

El silencio que duele

“A veces, el silencio también duele. Una burla, una mirada, una palabra hiriente o la indiferencia pueden dejar marcas que no se ven, pero que permanecen”, dijeron. En el video, el silencio de las mayorías es representado por una alumna.

“A través de este cortometraje, queremos generar conciencia sobre el acoso escolar y recordarnos que nuestras acciones y palabras tienen un impacto en los demás”, señalaron..

“No seamos espectadores del dolor ajeno. No naturalicemos las burlas. No elijamos el silencio cuando alguien necesita ayuda”, indicaron. .

“Porque nadie debería tener miedo de ir a la escuela, sentirse excluido o sufrir en silencio”, añadieron.