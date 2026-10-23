La Facultad de Bromatología invita a la proyección de un documental sobre la dictadura

Desde la Facultad de Bromatología de la UNER tenemos el agrado de invitarles a la proyección del documental “Huellas de la última dictadura. Aprendizajes desde la democracia”, una producción de Canal UNER.

La actividad se realizará el martes 27 de octubre, a las 19:00 horas, en nuestra Facultad, en Gualeguaychú.

A 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, queremos compartir un espacio de encuentro y reflexión colectiva sobre nuestra historia, la memoria, los derechos humanos y la democracia.

Será muy valioso contar con su presencia.

Facultad de Bromatología

Universidad Nacional de Entre Ríos

Temas INVITACIÓN