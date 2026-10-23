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Guale INVITACIÓN

La Facultad de Bromatología invita a la proyección de un documental sobre la dictadura

El documental “Huellas de la última dictadura. Aprendizajes desde la democracia”, una producción de Canal UNER, se exhibirá el martes 27 de octubre, a las 19:00 horas.

23 Oct, 2026, 20:16 PM
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Desde la Facultad de Bromatología de la UNER tenemos el agrado de invitarles a la proyección del documental “Huellas de la última dictadura. Aprendizajes desde la democracia”, una producción de Canal UNER.

 

La actividad se realizará el martes 27 de octubre, a las 19:00 horas, en nuestra Facultad, en Gualeguaychú.

 

A 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, queremos compartir un espacio de encuentro y reflexión colectiva sobre nuestra historia, la memoria, los derechos humanos y la democracia.

 

Será muy valioso contar con su presencia.

 

Facultad de Bromatología

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