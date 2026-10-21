Una mujer y su hija salieron de una vivienda pidiendo ayuda a los vecinos

En las primeras horas de este miércoles, personal de Comisaría Cuarta intervino en un hecho de violencia familiar ocurrido en el barrio 200 Viviendas. La víctima, una mujer de 37 años, debió salir de su domicilio junto a su hija y recibió ayuda de vecinos.

Según manifestó la mujer, su padre, de 71 años, se encontraba en estado de ebriedad y alterado, arrojando distintos elementos de la vivienda. Ante esta situación, ella debió salir a la vía pública junto a su hija y fue auxiliada por vecinos de la zona.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el personal policial actuó en el lugar y procedió a la aprehensión del hombre.

Posteriormente, los efectivos trasladaron a la mujer para que formalizara la correspondiente denuncia. En el caso tomó intervención la Fiscalía de género en turno.

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