El Concejo Deliberante hará una sesión especial para reconocer a cuatro mujeres

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) del Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante una sesión especial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, tal como lo establece la Ordenanza N° 13.008/2025. Esta normativa, sancionada en junio del año pasado, instituye un homenaje anual a mujeres destacadas de la comunidad, con el objetivo de visibilizar la lucha por la igualdad de género y el compromiso en áreas clave como el compromiso social y comunitario, la trayectoria en defensa de los derechos humanos y de género, la cultura y el arte, el deporte, la educación y la ciencia, la innovación y el emprendimiento, y el liderazgo político y social.

La ordenanza resalta la importancia histórica de esta fecha, recordando eventos fundacionales como las movilizaciones de trabajadoras textiles en Nueva York a principios del siglo XX y el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911, donde perdieron la vida 146 mujeres, impulsando avances en derechos laborales y de género. A pesar de los progresos logrados, la norma enfatiza que persisten inequidades como las brechas salariales, la violencia de género y la falta de acceso equitativo a oportunidades laborales, lo que hace necesario continuar con acciones de reflexión y visibilización.

En esta sesión especial, cada bloque deliberativo ha designado de manera autónoma a una homenajeada, fundamentando su elección en la destacada trayectoria de cada una en los ámbitos mencionados. Las mujeres reconocidas serán Carina Leonardi, Natalia Sosa, Clotilde Massaferro y Mariela Novoa, quienes representan el esfuerzo diario por una sociedad más justa e igualitaria.

Este acto no solo simboliza un reconocimiento a sus contribuciones individuales, sino que también reafirma el compromiso institucional del HCD con la promoción de la igualdad de género y la eliminación de barreras estructurales que afectan a las mujeres. La sesión se realizará el lunes 9 de marzo, a las 20.30 horas en la Sala de Sesiones del HCD, y se invita a la comunidad a participar, fomentando un espacio de reflexión colectiva sobre los avances y desafíos pendientes en materia de derechos de las mujeres.

