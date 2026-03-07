El Gobierno reconocerá este domingo a mujeres destacadas de Gualeguaychú

Con motivo de conmemorarse este 8 de marzo el Día de la Mujer, desde el Gobierno de Gualeguaychú se realizará un acto en reconocimiento a mujeres de nuestra comunidad que se destacaron y se distinguen por su accionar en diferentes actividades culturales, deportivas, sociales, periodísticas, políticas, empresarias, trabajadoras de diferentes ONG, de las fuerzas armadas y de seguridad, y familiares de excombatientes en la Guerra de Malvinas.

Asimismo, se busca reconocer a todas las mujeres que, con mucho coraje, han sabido empoderarse, asumiendo responsabilidades que hasta no hace mucho les estaban vedadas, y que hoy cumplen funciones como integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, en salud o como electricistas, albañiles, carpinteras, choferes de colectivos, camiones y remises, entre otras.

El evento se llevará a cabo este domingo 8 de marzo, a las 20 horas, en el Teatro del Puerto, y estará abierto a toda la comunidad. Durante la ceremonia, el presidente municipal Mauricio Davico entregará los reconocimientos a las homenajeadas, destacando su compromiso y aporte a la sociedad.

