Se entregaron casi 200 cascos de protección a trabajadores de Obras Públicas

El Gobierno de Gualeguaychú realizó este viernes la entrega de alrededor de 190 cascos destinados a trabajadores de distintas dependencias que integran la secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

La actividad tuvo lugar en la sede de Obras Públicas y formó parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad en el ámbito laboral.

La distribución del equipamiento estuvo a cargo de la titular del Área de Seguridad e Higiene, Ana Magdalena Colazzo, junto a la técnica en Seguridad e Higiene Renata Macías y Octavio Zattera, integrante de la misma área.

Los cascos forman parte de los Elementos de Protección Personal (EPP), cuya utilización resulta obligatoria de acuerdo con la legislación vigente y con lo establecido por el Estatuto del trabajador.

En ese marco, el área de Seguridad e Higiene también desarrolló una capacitación dirigida a trabajadores municipales y cooperativistas que desempeñan tareas en diferentes sectores vinculados a la ejecución y mantenimiento de infraestructura urbana.

Durante la instancia formativa se abordaron aspectos relacionados con la correcta utilización del equipamiento de protección personal, su cuidado y las pautas necesarias para garantizar su eficacia durante la jornada laboral.

“Desde el área de Seguridad e Higiene se trabaja de manera permanente en la promoción de prácticas seguras y en la concientización sobre la importancia de la prevención, con el objetivo de fortalecer entornos laborales más seguros para todos los trabajadores”, remarcó Ana Colazzo, titular y responsable de la cartera.

Este tipo de iniciativas se inscribe en una política sostenida de prevención de riesgos laborales que busca consolidar ambientes de trabajo adecuados para el desarrollo de las tareas vinculadas a los servicios públicos y a la ejecución de obras en la ciudad.

Garantizar el equipamiento adecuado y promover instancias de formación específica constituyen un componente central para proteger la integridad de quienes intervienen en la construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura urbana.

Estas acciones no solo fortalecen la cultura de la prevención, sino que también consolidan las condiciones laborales que permiten sostener la continuidad y calidad de los trabajos que el municipio lleva adelante en distintos puntos de Gualeguaychú.

Temas SEGURIDAD Y PREVENCIÓN