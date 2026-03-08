 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale SINIESTRO VIAL

Es policía en Gualeguaychú el motociclista que sufrió lesiones graves en ruta 20

El funcionario presta servicio en esta ciudad y en su moto se dirigía a San Benito. En cercanías del acceso a Gilbert impactó de manera frontal contra un automóvil. Fue trasladado al hospital Centenario.

8 Mar, 2026, 19:59 PM

El siniestro ocurrió este domingo, en el tramo comprendido entre el acceso norte a la localidad de Gilbert y el cementerio de esa comunidad, en el departamento Gualeguaychú.

 

De acuerdo a la información policial, el choque involucró a una motocicleta y a un automóvil marca Fiat Uno. En el auto viajaba una familia oriunda de la ciudad de Colón, que circulaba en sentido de norte a sur. En tanto, la motocicleta era conducida por un joven policía que presta servicios en la ciudad de Gualeguaychú y que se desplazaba en sentido contrario, es decir de sur a norte, con destino hacia la localidad de San Benito, en el departamento Paraná.

 

Por causas que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron de manera frontal. El impacto fue de gran violencia y provocó que el conductor del rodado menor sufriera lesiones de gravedad.

 

Tras el siniestro, personas que circulaban por la zona detuvieron su marcha para asistir al motociclista hasta la llegada de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron efectivos policiales y personal sanitario.

 

Debido a la gravedad de las heridas, el joven policía fue trasladado de inmediato al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde quedó internado bajo observación médica y con estado de salud reservado.

 

Con información y foto de Cristal Urdi

Temas

SINIESTRO VIAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso