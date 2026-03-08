Es policía en Gualeguaychú el motociclista que sufrió lesiones graves en ruta 20

El siniestro ocurrió este domingo, en el tramo comprendido entre el acceso norte a la localidad de Gilbert y el cementerio de esa comunidad, en el departamento Gualeguaychú.

De acuerdo a la información policial, el choque involucró a una motocicleta y a un automóvil marca Fiat Uno. En el auto viajaba una familia oriunda de la ciudad de Colón, que circulaba en sentido de norte a sur. En tanto, la motocicleta era conducida por un joven policía que presta servicios en la ciudad de Gualeguaychú y que se desplazaba en sentido contrario, es decir de sur a norte, con destino hacia la localidad de San Benito, en el departamento Paraná.

Por causas que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron de manera frontal. El impacto fue de gran violencia y provocó que el conductor del rodado menor sufriera lesiones de gravedad.

Tras el siniestro, personas que circulaban por la zona detuvieron su marcha para asistir al motociclista hasta la llegada de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron efectivos policiales y personal sanitario.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven policía fue trasladado de inmediato al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde quedó internado bajo observación médica y con estado de salud reservado.

Con información y foto de Cristal Urdi

Temas SINIESTRO VIAL