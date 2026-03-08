 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Tomaba mate en la vereda y le robaron el celular. Vecinos y policías lo detuvieron

Junto a su esposa, el hombre disfrutaba de unos mates en la vereda cuando un sujeto le arrebató el teléfono y salió corriendo. Comenzó una persecución con vecinos y la policía lo detuvo.

8 Mar, 2026, 11:25 AM

El hecho ocurrió en la tardecita noche de este sábado en cercanías de San José y Cervantes, jurisdicción de Comisaría Tercera.

Un hombre de 58 años se encontraba tomando mates con su esposa en la vereda de su casa cuando un sujeto pasó y le arrebató el teléfono celular.

 

De inmediato el damnificado avisó a la policía, mientras junto a sus vecinos comenzaron a perseguir al delincuente.

La persecución finalizó en República Oriental y Jauretche, donde el sujeto fue alcanzado y demorado por personal policial, resguardando además su integridad física, ya que algunos vecinos intentaban agredirlo. Finalmente, el teléfono sustraído fue recuperado y entregado a su propietario.

 

Informado el Fiscal en turno, Dr. Facundo Álvarez, dispuso la aprehensión del individuo, el cual fue trasladado a Jefatura Departamental, donde permanece alojado.

POLICIALES

