Difunden pedido de sangre con urgencia para el policía víctima de un siniestro vial en ruta 20

“Se necesitan con suma urgencia (12) donantes de sangre 0 (-), 06 donantes para este lunes y 06 con turnos a nombre del Oficial Gómez Máximo quien se encuentra internado en terapia intensiva. Los dadores deben estar en la sala de Banco de Sangre, del hospital Bicentenario (nuevo)”, expresa el parte difundido desde la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

El joven fue víctima de un siniestro vial en ruta 20 km 71, ocurrido en la tarde de este domingo alrededor de las 14:30

El hecho fue protagonizado por una motocicleta marca Honda Titán CG 150, conducida por un joven de 21 años de edad (Oficial de policía), con domicilio en San Benito, departamento Paraná, quien presta servicio en Comisaría Sexta de Gualeguaychú; y un automóvil marca Fiat Uno, color blanco, guiado por una mujer de 60 años de edad, domiciliada en la ciudad de Colón.

La motocicleta circulaba por Ruta 20 en sentido Gualeguaychú–Paraná cuando, por causas que se tratan de establecer, habría colisionando con el automóvil que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó lesionado, por lo que se solicitó la presencia de personal de emergencias del hospital de Gilbert, quien lo trasladó hacia la ciudad de Gualeguaychú donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Temas SOLIDARIDAD