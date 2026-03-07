El Gobierno de Gualeguaychú consolidó la prevención del dengue con Patio Limpio 2025

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, junto a la Subsecretaría de Salud y la Dirección de Veterinaria, presenta el balance de la Campaña Patio Limpio 2025, que recorrió distintos barrios de la ciudad con acciones de prevención, concientización y saneamiento ambiental.

La Campaña Patio Limpio 2025 se desarrolló en los barrios La Milagrosa, Zuppichinni, Franco, San Francisco, Munilla, Pueblo Nuevo, Villa María y San Isidro, con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. A través de un trabajo articulado entre distintas áreas municipales, se llevaron adelante visitas domiciliarias, relevamientos, capacitaciones y operativos de recolección especial.

En materia de cobertura, se visitaron 1715 viviendas y se recorrieron 428 cuadras, dialogando con los vecinos sobre medidas preventivas y entregando recomendaciones para la eliminación de recipientes con agua estancada. En el área de salud, se identificaron 285 personas con antecedentes de dengue, lo que refuerza la importancia de sostener la vigilancia epidemiológica y la prevención comunitaria.

Desde el área de ambiente, se realizaron operativos de recolección especial que implicaron la utilización de 43 camiones, destinados a retirar objetos descartados por los vecinos y eliminar potenciales criaderos de mosquitos. En paralelo, se relevó la situación de mascotas y presencia de roedores: se registraron 873 perros (57,84 % castrados), 390 gatos (69,74 % castrados) y presencia de roedores en 78 viviendas, lo que permite planificar intervenciones específicas.

La campaña también incluyó acciones educativas, con capacitaciones a promotores de salud, talleres en escuelas y colonias, y presencia en espacios comunitarios, deportivos y recreativos. Se distribuyó folletería y repelentes, y se instalaron ovitrampas en puntos estratégicos cercanos a los centros de salud, fortaleciendo la prevención y el control del mosquito.

Municipalidad de Gualeguaychú