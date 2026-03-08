Día Internacional de la Mujer: bicicleteada y marcha en Gualeguaychú

Desde Enredada Feminista invitan a participar de la bicicleteada que tendrá su punto de concentración en Plaza Dan Martín a las 17:30 h.

“En la plaza decoramos las bicis con los colores verde, violeta, fucsia. Sumate a vestir tu bici con cintas, globos, banderines para visibilizar el Día de las mujeres trabajadoras”, expresan y agregan el recorrido que finaliza en el Puente Mendez Casariego.

“En un contexto nacional y global que se vuelve cada vez más desafiante para el cuidado de las niñeces y la garantía de los derechos de las mujeres, esta bicicleteada se suma al movimiento internacional Cicletada de las Niñas (@cicletadadelasninas), una iniciativa que impulsa la apropiación del espacio público por parte de niñas y mujeres a través de la bicicleta, promoviendo autonomía, encuentro y libertad”, continúan desde la agrupación.

La actividad se suma luego, a las 19 h, a la concentración en el Puente de organizaciones, movimientos, sindicatos y público en general que marchará por costanera con un acto central en la zona de los Obeliscos, lectura de documento y festival con artistas locales.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo como una jornada que recuerda más de un siglo de luchas por la igualdad de derechos, la equidad de género y el reconocimiento de demandas históricas de millones de mujeres en todo el mundo. La fecha se convirtió en un momento de memoria, reivindicación y debate sobre los desafíos que aún persisten.

El origen está vinculado a las luchas de mujeres trabajadoras, desde 1875, cuando obreras textiles de Nueva York realizaron una protesta para exigir mejores salarios y la reducción de la jornada laboral. La manifestación fue reprimida y dejó un saldo de 120 trabajadoras fallecidas, lo que marcó un antecedente en la organización de las mujeres dentro del movimiento obrero.

