El gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo fue operado de urgencia

Jaldo fue atendido en el Hospital Italiano, donde le realizaron una angioplastia con colocación de un stent. Permanece internado en observación.

Osvaldo Jaldo fue atendido en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras sufrir un cuadro cardíaco durante una visita oficial.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue internado este jueves en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de sufrir un cuadro de dolor precordial mientras desarrollaba una agenda oficial en la Capital Federal.

De acuerdo con el parte médico difundido por el Hospital Italiano, Jaldo presentó un cuadro de intenso dolor precordial acompañado de sudoración, por lo que fue sometido a distintos estudios de laboratorio e imágenes.

Ante la sospecha de una angina inestable, los médicos resolvieron practicar una cinecoronariografía, procedimiento que permitió detectar una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha.

Como consecuencia del diagnóstico, el equipo médico realizó una angioplastia con colocación de un stent para restablecer el flujo sanguíneo.

Según informó el Gobierno de Tucumán, el mandatario había viajado a Buenos Aires para mantener audiencias con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios nacionales cuando comenzó a sentirse mal, por lo que decidió acudir al centro de salud.

Qué dice el parte oficial sobre la salud de Osvaldo Jaldo

El parte oficial señaló que el gobernador presenta una buena evolución postoperatoria y permanecerá internado en el Hospital Italiano para continuar bajo observación y control médico.

Desde el Gobierno tucumano destacaron que la intervención fue exitosa y que Jaldo se recupera satisfactoriamente. Hasta el momento no se informó cuándo recibirá el alta médica ni cuándo podrá retomar su agenda oficial.

Fuente: Ámbito