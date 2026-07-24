Quedó inaugurada una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú

Con un emotivo acto de apertura, el Gobierno de Gualeguaychú dejó inaugurada la Feria Internacional del Libro 2026, que se desarrolla del 24 al 26 de julio en los Galpones del Puerto.

La ceremonia oficial incluyó el tradicional corte de cinta, del que participaron la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el senador provincial, Jaime Benedetti, y demás autoridades municipales, junto a escritores, expositores y vecinos que acompañaron el inicio de esta nueva edición.

La primera jornada convocó a cientos de visitantes, que recorrieron los diferentes espacios de la Feria y participaron de una programación que incluyó presentaciones de libros, conferencias, propuestas vinculadas al deporte, la historia, el patrimonio y el periodismo, además de visitar los stands de editoriales y librerías de distintos puntos del país.

Entre las actividades más destacadas se encontraron las presentaciones de “Las venusinas”, de Dolores de la Fuente; “Erizo mínimo”, de Leonor González Ibarra; la charla “Entrenamiento y Alimentación”, a cargo de Santiago Magallan y Ariadna Cocaro; el relato de la experiencia EnBiciandoAlMundo; el conversatorio “La corneta murguera: de tradición a patrimonio” y la presentación del periodista Daniel Enz con su libro Las torturas del convento. El cierre estuvo a cargo de la Orquesta Municipal Infanto Juvenil Yaguarí Guazú, que brindó un destacado concierto acompañado por el público presente.

La Feria continuará este sábado 25, desde las 11 h, y el domingo 26, también a partir de las 11 h, con una amplia agenda de actividades gratuitas.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran las charlas sobre inteligencia artificial, la intervención teatral “Memorias que caminan”, la participación de la politóloga Yanina Welp, la presentación sobre la masonería, el concierto de la Banda Departamental de Río Negro (Uruguay), el homenaje a Yamandú Cristoforone, el coloquio entre editores de Uruguay y Argentina, la intervención artística “Ecos de Venecia” y el cierre musical a cargo de El Castillo de Eloisa, además de presentaciones de libros, talleres, actividades infantiles y espacios permanentes para toda la familia.

Quienes deseen conocer la programación completa, los horarios y todas las novedades de la Feria Internacional del Libro 2026 pueden seguir las redes sociales oficiales en Instagram: @feriadellibrogchu, donde se publica diariamente la agenda de actividades y toda la información del evento.

La Feria Internacional del Libro 2026 continuará hasta el domingo 26 de julio con entrada libre y gratuita, fortaleciendo el acceso al libro y consolidando a Gualeguaychú como un espacio de referencia para la cultura, la educación y el intercambio de conocimientos.

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