Extienden por 20 días la prisión preventiva del policía Corvalán en la UP9

Este jueves el vocal del Tribunal Dr Mauricio Derudi extendió la prisión preventiva del sargento Mauricio Corvalán en la UP9 por 20 días y no hasta la realización del juicio como se había solicitado desde la querella a cargo del abogado Pablo Dilollo y el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Jorge Gutiérrez.

La defensa del policía, ejercida por el abogado Alfredo Vitale, planteó que su defendido presentaba cuestiones de salud como consecuencia del disparo que se infringió la noche en que hirió gravemente a su mujer, y pidió su traslado a un centro de rehabilitación ya que además necesitaba atención para su salud mental.

Ante esta petición, Dilollo y Gutiérrez pidieron que se practiquen estudios médicos que avalen el informe, a lo que accedió Derudi, extendiendo la preventiva por 20 días, tiempo en el que deberán presentarse los informes solicitados.

“Se encuentra deprimido”

En la audiencia la defensa del imputado también habria planteado que Corvalán se encuentra "deprimido y con dificultad de entendimiento" para la situación en que se encuentra.

El fiscal Jorge Gutiérrez y el abogado Pablo Di Lollo, abogado querellante, pedirán 15 años contra el policía Mauricio Corvalán, quien el 24 de agosto de 2025 intentó matar a su pareja, Carolina Huck, y luego tratara de quitarse la vida. El juicio aún no tiene fecha de realización

El hecho ocurrió en la vivienda que ambos ocupaban en Rioja y Gutenberg, y el lamentable episodio habría sido frente a la hija de ambos, de 5 años de edad.

Se trata de un caso de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.