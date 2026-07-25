Programa de la 3° Feria Internacional del Libro para este sábado

SALÓN FRAY MOCHO – TEATRO DEL PUERTO
Presentaciones de libros cada 20 minutos
SÁBADO 25
14:00 – Abuelos Cuenta Cuentos – Abuelos Cuenta Cuentos
14:20 – Morgana - Pulsión de muerte 1 – Cristian Alari
14:40 – Hablar no es lo mismo que monologar – Cecilia Propato
15:00 – Acompañar con sentido y Pinceladas psicosociales – Leonardo González
15:20 – Cambio y fuera – Jesuana Aizcorbe
15:40 – Frases cortas pensamientos largos – Griselda María de Luján Herrera
PROGRAMACIÓN GENERAL – ESCENARIO OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE
SÁBADO 25
14:30 – Leer sin palabras. Libros para niños con autismo – Selene Califano
Destinado a docentes, bibliotecarios, estudiantes, familias y público interesado en la inclusión.
15:15 – Memorias que caminan
A cargo de Santiago Ramírez, Joel Rocha, Azul Caminos, Ricardo Villani, Marcela Reynoso y Valeria Basini.
Intervenciones actorales. Recorrido histórico por el museo de nuestra ciudad, donde el patrimonio no solo se observa: también se vive, se escucha y se comparte.
15:40 – De Rosas a Milei: Una historia política de la democracia directa en Argentina
De Yanina Welp y Laura Eberhardt. Disertante: Yanina Welp. Presentadora: Adriana Garay.
16:30 – Las historias que nos habitan: conversatorio sobre escritura creativa – Andrea Niz
Destinado a adultos y adultos mayores.
17:10 – La Masonería: orígenes y desarrollo – Jorge Gatter
Respetable Logia Jorge Washington | Concepción del Uruguay.
18:00 – Azerbaiyán: Descubriendo la Tierra del Fuego – Noemí S. Rabia y Richard A. Sarpong
Presentación del libro.
18:30 – Concierto multicultural de la Banda Departamental de Río Negro (Uruguay)
TALLERES
Teatro del Puerto:
Refugiarse en las palabras – Guido Chapedi
Taller de escritura creativa. Un espacio para descubrirse y conocerse por completo.
Sábado 25 – 17:00 h
La voz del agua – María Inés Cruz
Literatura, juego y conciencia ambiental.
Sábado 25 – 18:00 h
Otros espacios:
Bitácora de viaje – Gervasio Monchietti
Taller de encuadernación.
Sábado 25 y domingo 26 – 14:00 a 16:00 h
JUEGO LITERARIO
Décimas: matemática y poesía
Juego literario inspirado en la décima espinela que propone crear poesía de forma lúdica y colectiva mediante cartas, combinando tradición, creatividad y participación en una experiencia divertida.
Sábado 25 y domingo 26 – 15:00 h
ESPACIOS Y PROPUESTAS PERMANENTES
Área de Malvinas
Pasado y presente de Malvinas conjugados en una misma muestra, con un recorrido histórico a través de fotos, diarios del 82, objetos de veteranos y materiales de las Islas.
Museo Vivo de la Corneta Murguera – “El Latido del Barrio”
Espacio expositivo permanente que recorre la historia de la murga y la ciencia detrás del instrumento.
Incluye talleres abiertos de luthería, clínica de ejecución y escritura con sátira murguera.
Museos Municipales presentes:
Museo Casa de Haedo
Museo de la Memoria Popular
Museo Azotea de Lapalma
Museo Ferroviario Enrique Aagaard
Museo del Carnaval
Museo Casa Natal Fray Mocho
Con actividades interactivas durante toda la feria.
Biblioteca Sarmiento
Espacio institucional dentro de la feria.
Ajedrez a cargo de la Dirección de Deportes
Actividad abierta durante toda la feria.
La Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú ofrece una programación amplia y diversa que integra literatura, pensamiento, arte, formación, juego y encuentro, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.