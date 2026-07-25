Programa de la 3° Feria Internacional del Libro para este sábado

SALÓN FRAY MOCHO – TEATRO DEL PUERTO

Presentaciones de libros cada 20 minutos

SÁBADO 25

14:00 – Abuelos Cuenta Cuentos – Abuelos Cuenta Cuentos

14:20 – Morgana - Pulsión de muerte 1 – Cristian Alari

14:40 – Hablar no es lo mismo que monologar – Cecilia Propato

15:00 – Acompañar con sentido y Pinceladas psicosociales – Leonardo González

15:20 – Cambio y fuera – Jesuana Aizcorbe

15:40 – Frases cortas pensamientos largos – Griselda María de Luján Herrera

PROGRAMACIÓN GENERAL – ESCENARIO OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE

SÁBADO 25

14:30 – Leer sin palabras. Libros para niños con autismo – Selene Califano

Destinado a docentes, bibliotecarios, estudiantes, familias y público interesado en la inclusión.

15:15 – Memorias que caminan

A cargo de Santiago Ramírez, Joel Rocha, Azul Caminos, Ricardo Villani, Marcela Reynoso y Valeria Basini.

Intervenciones actorales. Recorrido histórico por el museo de nuestra ciudad, donde el patrimonio no solo se observa: también se vive, se escucha y se comparte.

15:40 – De Rosas a Milei: Una historia política de la democracia directa en Argentina

De Yanina Welp y Laura Eberhardt. Disertante: Yanina Welp. Presentadora: Adriana Garay.

16:30 – Las historias que nos habitan: conversatorio sobre escritura creativa – Andrea Niz

Destinado a adultos y adultos mayores.

17:10 – La Masonería: orígenes y desarrollo – Jorge Gatter

Respetable Logia Jorge Washington | Concepción del Uruguay.

18:00 – Azerbaiyán: Descubriendo la Tierra del Fuego – Noemí S. Rabia y Richard A. Sarpong

Presentación del libro.

18:30 – Concierto multicultural de la Banda Departamental de Río Negro (Uruguay)

TALLERES

Teatro del Puerto:

Refugiarse en las palabras – Guido Chapedi

Taller de escritura creativa. Un espacio para descubrirse y conocerse por completo.

Sábado 25 – 17:00 h

La voz del agua – María Inés Cruz

Literatura, juego y conciencia ambiental.

Sábado 25 – 18:00 h

Otros espacios:

Bitácora de viaje – Gervasio Monchietti

Taller de encuadernación.

Sábado 25 y domingo 26 – 14:00 a 16:00 h

JUEGO LITERARIO

Décimas: matemática y poesía

Juego literario inspirado en la décima espinela que propone crear poesía de forma lúdica y colectiva mediante cartas, combinando tradición, creatividad y participación en una experiencia divertida.

Sábado 25 y domingo 26 – 15:00 h

ESPACIOS Y PROPUESTAS PERMANENTES

Área de Malvinas

Pasado y presente de Malvinas conjugados en una misma muestra, con un recorrido histórico a través de fotos, diarios del 82, objetos de veteranos y materiales de las Islas.

Museo Vivo de la Corneta Murguera – “El Latido del Barrio”

Espacio expositivo permanente que recorre la historia de la murga y la ciencia detrás del instrumento.

Incluye talleres abiertos de luthería, clínica de ejecución y escritura con sátira murguera.

Museos Municipales presentes:

Museo Casa de Haedo

Museo de la Memoria Popular

Museo Azotea de Lapalma

Museo Ferroviario Enrique Aagaard

Museo del Carnaval

Museo Casa Natal Fray Mocho

Con actividades interactivas durante toda la feria.

Biblioteca Sarmiento

Espacio institucional dentro de la feria.

Ajedrez a cargo de la Dirección de Deportes

Actividad abierta durante toda la feria.

La Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú ofrece una programación amplia y diversa que integra literatura, pensamiento, arte, formación, juego y encuentro, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.