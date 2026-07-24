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Guale POLICIALES

Una madre denunció a su hijo por incumplir una medida judicial vigente

La mujer se acercó a pedir ayuda al container policial ubicado en calles España y Saraví, ante el incumplimiento de la restricción judicial por parte de su hijo, de 31 años.

24 Jul, 2026, 19:33 PM
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En la madrugada de este viernes, personal de Comisaría Segunda intervino tras la denuncia de una mujer, quien se habría acercado al Container Policial ubicado en calles España y Saraví, manifestando que su hijo, de 31 años, se había presentado en su domicilio incumpliendo una medida judicial de restricción vigente.

 

De acuerdo con lo informado por la denunciante, el hombre habría concurrido a la vivienda para molestarla. De inmediato, personal de la Sección Motorizada que presta servicio en el container se dirigió al lugar, logrando localizarlo en inmediaciones de la cancha del barrio Zabalet. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente interceptado y demorado por los efectivos.

 

Informada la Fiscalía de Género en turno sobre lo ocurrido, se dispuso la aprehensión del hombre por el delito de desobediencia judicial, quedando alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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