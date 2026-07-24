Un niño de cinco años que iba en la camioneta que mató al remisero fue trasladado a Paraná

En la mañana de este viernes, personal policial de Comisaría Séptima y de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N 14, a la altura del kilómetro 63, protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil afectado al servicio de remis de la ciudad de Gualeguaychú.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la camioneta circulaba en sentido Gualeguaychú–Buenos Aires y, al intentar sobrepasar a un camión, su conductor habría perdido el control del rodado, impactando contra el automóvil que se encontraba detenido sobre la banquina debido a un presunto desperfecto mecánico.

Como consecuencia del violento impacto, la camioneta embistió al conductor del remis, un hombre de 53 años, quien se encontraba fuera del vehículo, provocándole el fallecimiento en el lugar.

En la camioneta viajaban cuatro ocupantes: un hombre de 39 años, una mujer de 41 años y dos menores de 5 y 3 años de edad, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el informe médico policial, el conductor de la camioneta, la mujer y la niña de 3 años presentaron lesiones de carácter leve. En tanto, el niño de 5 años sufrió lesiones de carácter reservado, consistentes en una fractura de cráneo, por lo que fue derivado al Hospital San Roque de la ciudad de Paraná para una mejor atención.

En el lugar trabajó personal policial, Bomberos Voluntarios, personal de emergencias médicas y la División Policía Científica, llevándose adelante las actuaciones y pericias de rigor para establecer fehacientemente las circunstancias en que se produjo el siniestro vial.

El hombre fallecido fue identificado como Fernando Fernández, de 53 años, con domicilio en Gualeguaychú

Temas SINIESTRO FATAL