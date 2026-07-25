Una joven denunció un abuso en plena calle por parte de un motociclista

Una joven que caminaba por calle Quijano a las 19h de este viernes, denunció en las redes sociales que fue víctima de un abuso en plena vía pública por parte de un motociclista.

“Yo iba caminando tranquilamente con mi mamá y este muchacho me tocó toda, me miró y aceleró la moto”, relató la joven.

Agregó que el violento y depravado circulaba en moto, llevaba casco azul, y vestía buzo negro y pantalón negro.

Luego del abuso, el motociclista siguió hacia la zona de la Terminal de Omnibus.

“Por favor si alguien sabe quién es y dónde vive le agradecería “, dijo la joven.

La denunciante añadió que “lo difundo para que no les pase a otras chicas. Solo quiero que salga a la luz quién es esta persona para que no le llegue a pasar algo a una criatura”.

A la joven, una vez difundido su caso, le llegaron relatos de hechos similares de quien sería el mismo autor en el barrio 338 viviendas, zona oeste de la ciudad.