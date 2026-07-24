Un modelo digital advertirá sobre posibles crecientes en la reserva Las Piedras

En el marco del Programa de Sostenibilidad del Plan de Manejo de la Reserva Natural Las Piedras, el Gobierno local implementó un modelo de inundación mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG). Esta herramienta técnica permite prever qué sectores de uso público y recreativo sufren anegamientos ante las variaciones en la cota del río Gualeguaychú.

El trabajo, articulado entre la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General, el Subprograma de Uso Público y Turismo Sostenible y el Subprograma de Riesgo de Incendios y Climático, busca establecer parámetros precisos para el manejo del área protegida. La labor combinó relevamientos en terreno durante períodos de creciente, análisis de registros históricos y datos hidrométricos brindados por la Prefectura Naval Argentina.

A partir de la integración de estos datos, los profesionales identificaron los puntos más sensibles del recorrido costero y fijaron las cotas de afectación. Entre las mediciones principales, se determinó que el puente de madera ubicado en el "Sendero Costero" representa el primer sector en quedar anegado cuando el río alcanza niveles elevados.

Los diferentes escenarios

La información recopilada se procesó en un Modelo Digital de Elevación (DEM) georreferenciado, este soporte gráfico refleja los diferentes escenarios de anegamiento en función de la altura del río registrada en el puerto local, con la posibilidad de actualizar los mapas a medida que se sumen nuevas mediciones en el lugar.

La puesta en marcha de este sistema optimiza la toma de decisiones operativas dentro del predio. Al cruzar los datos del modelo con los pronósticos hidrometeorológicos, el personal a cargo puede disponer el cierre o la apertura preventiva de los circuitos antes de que el agua interrumpa el paso.

De este modo, las caminatas educativas, los recorridos turísticos y las actividades recreativas cuentan con un protocolo fundado en datos técnicos que resguarda la integridad de quienes visitan el espacio. Asimismo, este esquema de trabajo se suma a los criterios de habilitación de espacios públicos definidos para el conjunto de las reservas naturales locales.