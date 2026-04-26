Detienen a un joven con 24 dosis de cocaína

En la mañana de este domingo, alrededor de las 10:30 horas, personal motorizado llevó a cabo la aprehensión de un joven en la intersección de calles Belgrano y Clavarino, en el marco de un procedimiento por presunta tenencia de estupefacientes.

El hecho se inició cuando efectivos intentaron identificar a un masculino en la intersección de calles Mostto y San Juan, quien al advertir la presencia policial se dio a la fuga. De inmediato se implementó un seguimiento controlado que culminó en Belgrano y Clavarino, donde el individuo fue interceptado y reducido utilizando la mínima fuerza indispensable.

El aprehendido fue identificado, un joven de 24 años de edad. Durante la requisa, los uniformados detectaron un bulto en el pantalón del sujeto, quien voluntariamente lo exhibió. En su interior se hallaron veinticuatro envoltorios de nylon que contenían una sustancia de color blanco, compatible con clorhidrato de cocaína.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, mientras que personal de la División Drogas Peligrosas fue comisionado para realizar las pericias correspondientes sobre la sustancia secuestrada.

Prensa Jefatura Deptal Gchu

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