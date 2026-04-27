Convocatoria abierta para el programa Educando en Movimiento en Gualeguaychú

Con el objetivo de brindar oportunidades de formación y generar un impacto positivo en la ciudad, el Instituto Becario lanzó una nueva convocatoria del programa “Educando en Movimiento”. Esta iniciativa, que cuenta con vacantes limitadas, está dirigida a estudiantes avanzados de profesorados, ya sea en nivel terciario o universitario, que deseen sumar experiencia y aportar al desarrollo de las infancias en nuestra ciudad.

Se trata de un programa de educación no formal que combina estratégicamente el apoyo escolar con actividades recreativas, destinado a niños de entre 6 y 13 años. Las acciones se desarrollan en diversos espacios comunitarios como clubes, centros culturales, comisiones vecinales y organizaciones sociales, buscando generar un entorno educativo enriquecedor, cercano y accesible para todas las familias.

El programa no solo beneficia a los niños participantes, sino que también representa una valiosa instancia de formación para los becarios. Quienes se postulen tendrán la posibilidad de formarse en territorio, desempeñándose en un entorno de compromiso, cooperación y responsabilidad social. Además, los estudiantes seleccionados recibirán una beca con beneficios económicos por las tareas realizadas y la experiencia sumará puntaje educativo, lo que representa un aporte significativo al trayecto académico y profesional de los futuros docentes. Los interesados ya pueden completar el formulario de preinscripción a través del sitio web oficial del Instituto Becario o ingresar directamente desde el enlace www.institutobecario.gov.ar/formularioeducando.php

Desde el Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Educación, se destaca la importancia de estas políticas públicas que fortalecen el vínculo entre el sistema educativo y la comunidad. Al promover el acceso igualitario a espacios de aprendizaje y acompañamiento, "Educando en Movimiento" es una invitación concreta para que los jóvenes se involucren y transformen la realidad local desde el compromiso social y la educación

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