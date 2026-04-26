Balean a un joven tras una pelea y la Policía avanza con allanamientos en busca de los agresores

El episodio se inició en la zona de 10 de Junio y Quijano, aunque según las primeras averiguaciones el conflicto comenzó previamente en inmediaciones de un local bailable y continuó con una gresca en Concordia y Avellaneda.

De acuerdo a los testimonios, la víctima se retiró a pie del lugar, mientras que los agresores se movilizaban en un automóvil. Minutos después, el joven fue hallado con heridas de arma de fuego en la pelvis, la ingle y una pierna. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado, fuera de peligro, aunque con lesiones graves, entre ellas una fractura de tibia.

En la escena, la Policía secuestró ocho vainas servidas calibre .380, lo que permitió avanzar en la reconstrucción del ataque.

A partir de la investigación, se identificó a los presuntos responsables y se realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el barrio Toto Irigoyen, donde si bien no se logró dar con el sospechoso buscado, se secuestró una importante cantidad de drogas, dinero y celulares, lo que derivó en la detención de un hombre de 22 años y la apertura de una causa paralela por narcomenudeo.

En otro operativo, en barrio Los Espinillos, se secuestró un automóvil Fiat Palio, considerado clave para la investigación. En tanto, en un tercer allanamiento en la zona de Primera Junta y Federación, se incautó un cartucho calibre .32.

La causa es investigada por la Fiscalía a cargo del Dr. Jorge Gutiérrez, y continúa en desarrollo con el objetivo de detener a los restantes implicados y esclarecer completamente el hecho.