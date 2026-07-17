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Hay una plataforma para pagar pasadas pendientes en los peajes

Autovía del Mercosur incorporó una nueva plataforma digital para consultar y gestionar el pago de pasadas de peaje pendientes.

17 Jul, 2026, 10:20 AM
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Se trata de PagoPatente, una herramienta que permite conocer, de manera gratuita y sin necesidad de registrarse previamente, el detalle de los tránsitos pendientes correspondientes a las estaciones de peaje administradas por AUMESA. Además, la plataforma reúne información de otras concesionarias viales del país, ofreciendo un único punto de consulta para los usuarios.

 

Para acceder al servicio, solo es necesario ingresar la patente del vehículo y completar algunos datos personales: nombre y apellido, DNI o CUIT, teléfono y correo electrónico. Una vez realizada la consulta, el sistema mostrará el detalle de los tránsitos registrados y permitirá gestionar el pago correspondiente de forma online.

 

Es importante tener en cuenta que las pasadas pueden demorar hasta 72 horas hábiles en verse reflejadas en el sistema, por lo que ese es el plazo estimado de actualización de la información.

 

La consulta puede realizarse ingresando a www.pagopatente.com.ar, donde los usuarios podrán visualizar el detalle de las pasadas registradas y acceder a las opciones disponibles para regularizar los pagos pendientes.

 

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