Por El Niño, en Gualeguaychú ya hay un monitoreo permanente y preparativos ante posibles efectos

Las tareas de la Municipalidad de Gualeguaychú, forman parte de una planificación preventiva que articula a Defensa Civil con las áreas de Salud, Desarrollo Humano, Obras Públicas, las fuerzas de seguridad y otras instituciones, con el objetivo de ordenar la respuesta ante una eventual emergencia climática.

El subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani, explicó que se mantiene un monitoreo permanente de la situación a partir de la información emitida por organismos oficiales, en coordinación con Defensa Civil de Entre Ríos y la Agencia Federal de Emergencias.

Uno de los principales ejes de trabajo es la recuperación y ampliación del sistema de medición del Gobierno de Gualeguaychú. En ese marco, se adquirió una estación meteorológica y se reparó el limnímetro ubicado en el Puerto, que volvió a funcionar luego de permanecer fuera de servicio.

También se recuperó otro equipo que será instalado en la desembocadura del río Gualeguaychú, lo que permitirá contar con una medición digitalizada en ese sector. Además, se encuentra en proceso la incorporación de un nuevo sensor para monitorear la cuenca del arroyo Gualeyán.

A estas acciones se suma el refuerzo de materiales y equipamiento para Defensa Civil, junto con reuniones internas entre las distintas áreas del Gobierno para revisar procedimientos y coordinar las intervenciones previstas ante una posible contingencia.

Los equipos de Desarrollo Humano y Salud comenzaron a relevar las zonas que podrían resultar afectadas por una crecida. El objetivo es contar con información actualizada sobre las personas que viven en esos sectores, sus datos de contacto y las condiciones de salud que deban contemplarse ante una eventual evacuación.

También se lleva adelante una campaña para reforzar la vacunación en esos barrios y entre el personal que habitualmente participa de las tareas de asistencia. A su vez, se prevén capacitaciones destinadas a quienes intervienen en los operativos de emergencia.

La planificación incluye reuniones con las fuerzas de seguridad y las instituciones que integran el comité de emergencia. Durante esos encuentros se revisan los acuerdos de trabajo, las responsabilidades de cada organismo, las zonas de posible afectación y la habilitación de espacios de atención primaria de la salud cercanos a los barrios, en caso de que sea necesario.

Mantenimiento del sistema pluvial

En paralelo, se trabaja en el mantenimiento de la infraestructura destinada al escurrimiento del agua. Las tareas incluyen zanjeo, limpieza de bocas de tormenta y desagües, además de la revisión de los dos canales cubiertos que atraviesan la ciudad.

Estos trabajos buscan facilitar la evacuación del agua ante episodios de lluvias intensas. También se avanza con intervenciones en distintos sectores, entre ellas las obras de desagüe sobre calle Constitución y otras previstas en la zona de Tropas.

Junto con la Subdirección de Espacios Verdes se revisan, además, sectores del camino a la costa y posibles accesos seguros que puedan ser utilizados por embarcaciones durante un operativo de asistencia.

Recomendaciones para la comunidad

Defensa Civil continuará difundiendo alertas tempranas ante fenómenos meteorológicos y comunicará cualquier cambio relevante en el comportamiento del río o ante la previsión de lluvias abundantes.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se recomienda mantener limpios los techos, canaletas y desagües de viviendas y comercios, revisar las impermeabilizaciones y evitar sacar residuos cuando se anuncien tormentas.

La basura depositada en la vía pública puede ser arrastrada por el agua y obstruir las bocas de tormenta, lo que dificulta el funcionamiento del sistema de drenaje durante las precipitaciones.