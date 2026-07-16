 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PUEBLO BELGRANO

Se colocaron 15 nuevos postes para luminarias en la Avenida Mariano Sánchez

En la última semana, se terminaron de colocar los postes para las nuevas luminarias en la arteria de ingreso al Nuevo Pueblo Belgrano.

16 Jul, 2026, 17:22 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Las luminarias colocadas forman parte de un trabajo integral que comenzó hace algunos meses y que tendrá continuidad con la colocación de nuevos postes y artefactos de alta calidad en otras calles de Pueblo Belgrano.

 

En esta oportunidad, se colocaron 15 nuevas luminarias en la Avenida Mariano Sánchez, calle de acceso al Nuevo Pueblo Belgrano. “Estamos cumpliendo con la demanda de los vecinos de mejorar e incorporar nuevos artefactos para la iluminación de distintos sectores de Pueblo Belgrano.

 

Para nosotros la seguridad es primordial y tener una ciudad bien iluminada es parte de ese concepto”, expresó el intendente Francisco Fiorotto.

Temas

PUEBLO BELGRANO LUMINARIAS TRABAJO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso