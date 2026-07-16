Se colocaron 15 nuevos postes para luminarias en la Avenida Mariano Sánchez

Las luminarias colocadas forman parte de un trabajo integral que comenzó hace algunos meses y que tendrá continuidad con la colocación de nuevos postes y artefactos de alta calidad en otras calles de Pueblo Belgrano.

En esta oportunidad, se colocaron 15 nuevas luminarias en la Avenida Mariano Sánchez, calle de acceso al Nuevo Pueblo Belgrano. “Estamos cumpliendo con la demanda de los vecinos de mejorar e incorporar nuevos artefactos para la iluminación de distintos sectores de Pueblo Belgrano.

Para nosotros la seguridad es primordial y tener una ciudad bien iluminada es parte de ese concepto”, expresó el intendente Francisco Fiorotto.