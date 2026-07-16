Realizan el fresado de Primera Junta y Lestonnac para comenzar con la pavimentación

El Gobierno de Gualeguaychú lleva adelante el fresado de la calzada en el cruce de Primera Junta y Lestonnac, paso previo a la pavimentación definitiva del sector.

La colocación de la nueva carpeta asfáltica comenzaría el lunes o martes próximo, siempre que el clima lo permita debido a que hay pronósticos de lluvia, y de esta manera se comenzará a constituir la etapa final de la obra.

El fresado consiste en el desgaste controlado de la superficie existente mediante una máquina específica, que retira la capa deteriorada y deja una base uniforme apta para recibir el nuevo material. Esta técnica corrige irregularidades del terreno y mejora la adherencia de la futura capa de rodamiento antes del cubrimiento definitivo.

El asfaltado representa la instancia culminante de la intervención encarada sobre la esquina, luego de las tareas de demolición, armado y hormigonado del badén ya ejecutadas en semanas anteriores.

Una vez terminada la reconstrucción del cruce, se restablecerá la circulación vehicular habitual, actualmente interrumpida por el corte total dispuesto durante la obra.

La renovación integral de un punto tan transitado como Primera Junta y Lestonnac no se limita a la mejora vial, sino que fortalece la seguridad de vecinos y automovilistas y consolida una red de infraestructura pensada para perdurar en el tiempo.

Circuitos disponibles mientras dura el corte

Los vehículos que egresen del colegio La Salle deben salir por el primer tramo de Lestonnac, desviar hacia Las Casuarinas y retomar la avenida Primera Junta a través de calle Panozzo.

El tránsito pesado proveniente del Acceso Norte y la Ruta Nacional 136 ingresa por calle 136, a la altura de la estación de servicio YPF, para empalmar con avenida Alsina y continuar luego por Boulevard 2 de Abril.

Los ómnibus de larga distancia que llegan desde el norte acceden a la Terminal a través de Boulevard 2 de Abril, Boulevard Daneri y Boulevard Pedro Jurado, con la alternativa de retomar el Acceso Norte y la Ruta Nacional 136 en sentido inverso.

El flujo vehicular con destino norte desde el sector este dispone de la alternativa de circular por calle Magnasco para retomar Primera Junta desde la Ruta Nacional 136.

El Gobierno de Gualeguaychú solicita a los conductores respetar la señalización de desvío y extremar las precauciones en las inmediaciones del área de trabajo durante toda la reconstrucción.