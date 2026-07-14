Miguel Silio, de regreso a su vida cotidiana: sueño cumplido y recuerdos que quedarán para siempre

Tras recorrer 17.000 kilómetros durante nueve meses y medio, el escribano Miguel Silio regresó a su rutina en Entre Ríos. Entre los riesgos de la ruta, el encuentro con Manu Ginóbili y una inesperada desilusión con la AFA, reflexiona sobre lo que realmente significa cruzar un continente en bicicleta.

A sus 56 años, Miguel Silio desafió los límites de lo convencional. Lo que comenzó como un sueño compartiendo ruta con Vicente Conculini (28) y Yamandú Martínez (48), se transformó en una travesía épica que unió Gualeguaychú con Kansas City. El objetivo era llegar al Mundial de fútbol, pero el verdadero premio terminó siendo el proceso: 17 países atravesados, 17.000 kilómetros de asfalto y tierra, y una lección de vida que no se enseña en ninguna oficina.

“Salimos el 16 de agosto de 2015, acompañados por las autoridades locales y nuestras familias. Demoramos nueve meses y medio en llegar, y apenas nueve horas y media en volver”, recuerda Silio con la calma de quien ha visto mucho mundo.

El desafío de la incertidumbre

Para Silio, el mayor obstáculo no fue el esfuerzo físico, ni el rigor de los 100 kilómetros diarios de promedio que marcaba su hoja de ruta. “La gente cree que lo difícil es pedalear, pero no. Lo más difícil de viajar en bicicleta es saber dónde vas a dormir cada día”, confiesa. La logística de la subsistencia —conseguir comida, un lugar seguro para pasar la noche y una ducha— se convierte en un ejercicio diario de adaptación frente a la incertidumbre.

“Andábamos desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Viajás mirando para el costado, disfrutando del camino, pero no es una competencia; es un ejercicio de resiliencia mental”, explica. A sus 56 años, el balance es positivo: “Fue especial comprobar que, tanto desde lo físico como desde lo mental, todavía puedo”.

Sombras y luces en la ruta

El viaje no estuvo exento de peligros. Silio recuerda con crudeza el paso por el Valle del Cauca, en Colombia, donde un coche bomba de las FARC explotó apenas dos horas antes de que ellos pasaran por el lugar. “Eso pasa; hay balaceras todos los días. Grupos que antes tenían una bandera política hoy actúan como brazos armados del narcotráfico”, relata. Escenarios similares de tensión se repitieron en Ecuador, obligándolos a extremar las precauciones.

Sin embargo, el camino también regaló tesoros humanos. Silio, que escribe crónicas de cada tramo, guarda con especial cariño el recuerdo de un cura italiano, antropólogo y teólogo, que vivió 26 años con una tribu en el Chaco paraguayo. “Le mandé un mensaje en febrero para saludarlo y me enteré de que había fallecido en enero. Tengo grabada una charla con él que es un documento invaluable”, cuenta.

En Estados Unidos, la experiencia tuvo un giro de celebridad cuando lograron contactar a Manu Ginóbili. Gracias a amigos en común, el ídolo de San Antonio los recibió y compartió un momento inolvidable con ellos. Menos grata fue la experiencia con la AFA: tras prometerles entradas para los partidos, la entidad les solicitó la devolución de los boletos para las instancias finales debido a la alta demanda. “¿Qué le hace una mancha más al tigre? Las pidieron para venderlas… Esa es la catadura moral de algunos, pero nada que nos pueda sorprender”, ironiza Silio.

El regreso a casa

Hoy, de vuelta en su escritorio de escribano en Gualeguaychú, Silio disfruta de los pequeños placeres que la ruta le había arrebatado: su cama, su oficina y su rutina. “A mí me da mucho placer la vida cotidiana, pero también disfruto escaparme”, admite.

Su historia no es solo una crónica de viaje, sino el testimonio de un hombre que decidió que, a veces, para entender quién es uno, hay que alejarse 17.000 kilómetros de casa para ver, con otros ojos, el camino de vuelta.