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Guale BOMBEROS

Bomberos sofocaron un incendio sobre un terreno con acumulación de residuos

Una dotación de Bomberos Voluntarios intervino este martes en un incendio registrado en un terreno ubicado en la intersección de Clavarino y Bolivia.

14 Jul, 2026, 19:43 PM
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Tras recibir el aviso, al lugar acudió el móvil 26, cuyos integrantes constataron que el foco ígneo se desarrollaba sobre una acumulación de residuos.

 

Los bomberos realizaron tareas de extinción, enfriamiento y verificación del perímetro, logrando controlar completamente el incendio.

 

Según se informó, el foco fue extinguido sin que se registraran mayores novedades ni daños de consideración.

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BOMBEROS INCENDIO RESIDUOS ESTE MARTES

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