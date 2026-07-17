Aclaración de Corporación por la rotura de un caño con efluentes del Parque Industrial

El texto del comunicado, es el siguiente:

Desde Codegu – Agencia de Desarrollo Gualeguaychú se informa que en el día de ayer (jueves) se produjo la rotura de un caño perteneciente a la red pública del sistema de conducción de efluentes tratados desde la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales e Industriales del Parque Industrial Gualeguaychú, el cual fue reparado en horas cercanas al mediodía de ayer (jueves).

Resulta importante remarcar que esta situación respondió a una rotura ocasionada por el desgaste propio del uso de la infraestructura y eventualmente por movimientos de suelo propios del lugar, y no obedeció a una falta de mantenimiento. Como ocurre con cualquier sistema de conducción, este tipo de cañerías puede sufrir roturas pese a los controles y tareas que se realizan de manera permanente.

Asimismo, se quiere llevar tranquilidad a la comunidad informando que el caño afectado y reparado es el que conduce los efluentes ya tratados hacia su punto de descarga final, los cuales cumplen con los límites permitidos por la normativa vigente.

Tal como establecen los protocolos correspondientes, el hecho fue informado de manera inmediata a la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú, manteniéndose una comunicación permanente con las autoridades competentes.

Finalmente, se informa que ésta contingencia no afectó el normal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes, la que continuó operando con normalidad mientras avanzaban las tareas de reparación.

La preocupación

Este jueves, un nuevo incidente ambiental generó preocupación entre vecinos del barrio Don Pedro. Se produjo la rotura del caño de impulsión principal —ubicado a la altura de la garita de acceso al Parque Industrial Gualeguaychú—, el cual tiene como función trasladar los efluentes ya tratados hacia la otra margen de la ruta.

Según testimonios recogidos en el lugar, la rotura del ducto obligó a los responsables de la planta a realizar maniobras de urgencia para evitar un colapso mayor. Con el objetivo de desagotar la cañería afectada, se procedió a liberar el contenido directamente al ambiente.