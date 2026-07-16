Luciano: “Sin justicia y políticos comprometidos, nunca saldremos del pozo”

En estos días vemos “Sin sorprendernos” que las denuncias de corrupción en la justicia entrerriana sólo caen los perejiles, hay excepciones como la de Urribarri que fue escandaloso lo que robo y no había forma de esconderlo y, pese a tener condena en doble instancia, gracias a un ayudín hoy pasa sus días en su mansión de Concordia, de esa mansión no puede justificar ni los picaportes.

Lo de los contratos de la Legislatura de Entre Ríos fueron más de 700 acuerdos laborales fraudulentos entre 2008 y 2018, que derivaron en una mega causa judicial donde se investiga el robo de alrededor de 54 millones de dólares o $81.000.000.000,00, pero, como sucede siempre, sólo caen los perejiles, los verdaderos responsables del manejo de esos dineros siguen como si nada presentándose a elecciones cuando pueden.

Otro caso escandaloso es el de Kueider hombre de confianza de Bordet que manejaba a discreción una caja de 2 millones de dólares al año, cruzando a Paraguay cayo preso porque lo revisaron en la aduana Paraguaya y llevaba U$S200.000,00 en efectivo o crocantes como dicen, ¿la aduana argentina? Bien gracias.

El caso Securitas fue la misma empresa que denunció las coimas por sobreprecios con varios miles de millones más pagados en sobreprecios con dineros públicos, sino hubiera sido la misma empresa acá no pasaba nada pese a la evidente mejora patrimonial de los funcionarios responsables.

Bahl que tenía a los hijos ñoquis en el senado provincial cuando vivían en CABA, además tuvo el tupe de hacer un amparo para que los mismos puedan seguir de ñoquis, ergo, robar los dineros públicos, la ciudadanía que lo voto lo premió con el cargo de senador y cobra $12.000.000 por mes más pasajes y la posibilidad de nombrar asesores y, sin duda, debe de tener a sus hijos y allegados como asesores.

El caso Allende

El secretario general de UPCN de Entre Ríos, José Ángel Allende confeso ladrón, sigue como si nada manejando el gremio avalado por el voto de los afiliados ergo, no les importa que les robe a ellos mismos.

El gobierno actual entro pateando el tablero y tocando el bombo de la transparencia y la lucha contra la corrupción, caso emblemático lo de IOSPER, se hablaba de miles de millones de pesos pagados en sobreprecios, sueldos millonarios de los directores ¿y?, ¿y? como era de esperar nada ha sucedido, hoy Cañete al que el mismo gobierno se encargó de denunciar “Públicamente” como el responsable de ese supuesto desfalco, hoy vive como si nada en Gualeguay con una jugosa jubilación de $16.000.000,00.

En abril de este año, muy suelto de boca el Sr. Gobernador Rogelio Frigerio dijo: En la radio de la ciudad de Ibicuy FM Líder 103.5 mhz, en el programa A PURA VERDAD, que se transmite alrededor de las 20/21 hs., en VIVO, manifestó sobre la ruta nº45, textual:

“La ruta está mal hecha desde el comienzo, alguien se la robó hubo ladrones que hicieron mal la ruta, que parte de ese asfalto se lo llevó alguien sino no podría esta así.

Los que se robaron la ruta y los que no hicieron nada en estos últimos años, ahora con muchísima altanería nos indican donde están los pozos (….)”

La parte resaltada de lo manifestado por el Sr. Gobernador indicaría que sabe (según sus palabras) quienes se robaron la plata que era para hacer la ruta, ergo tiene la obligación de denunciarlo y a todas luces no lo hizo.

Me presente en la fiscalía de Gualeguaychú y realice a mi nombre la denuncia penal Legajo nº 3269/2026, caratulado: "LUCIANO RICARDO JOSÉ s/ACTUACIONES DE FISCALÍA, en el marco del: Código Procesal Penal Nacional. Artículo Nº237. “Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública: a. Los magistrados y demás funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones;(…)

La misma fue archivada, ergo, el sr. Gobernador puede decir públicamente quién se robó la plata de una obra pública y acá no pasa nada.

Nada avanza

No me dedico al Derecho Penal pero algunas denuncias realizo como lo son: Legajo Nº474/24 denuncia por estafa iniciado el 15 de enero del 2024 nada avanzó, otro es el legajo el Nº4840/24 iniciado en el mes de octubre del 2024, también por estafa, pero, como era de suponer nada avanzó, ergo los delincuentes son impunes.

Un caso ambiental emblemático es el caso Amarras, denunciado por el extinto Julio Majul donde, en el año 2019 la corte Suprema de justicia ordenó que se vuelva al estado anterior del humedal modificado por el mentado barrio, hoy vemos que esa sentencia no se cumple, siendo responsables entre otros la secretaría de Ambiente provincial.

Si hablamos de los políticos que nos vienen representando en los últimos años el caso emblemático es Alfredo de Angeli, 9 años de Senador Nacional y ni un caramelo consiguió para Gualeguaychú hoy, goza de su “Asesoría” en el senado de La nación cobrando 3 millones de pesos por mes, me pregunto que puede asesorar si no maneja más de cuatro palabras.

Atilio Benedetti eterno candidato Radical que, si le preguntamos nada puede mostrar que haya traído para su departamento Gualeguaychú.

Los actuales diputados provinciales Damasco y Calleros fueron ungidos por el voto de la gente representando a la Libertad Avanza, no duraron ni una semana representando a la gente que los votaron, se cambiaron de partido esgrimiendo excusas que nadie les cree, hace poco, 21 mayo, 2026, Damasco se presentó como el representante de Dante Gebel en Entre Ríos:

Damasco reunió dirigentes para impulsar en Entre Ríos la figura de Dante Gebel. El primer encuentro de “Consolidación Entre Ríos” reunió a dirigentes de distintos sectores políticos y sociales. Carlos Damasco, Eugenio Casielles, Miriam Muller y Darío Báez participaron de una conferencia de prensa en Gualeguaychú.

https://gualedigital.com.ar/damasco-reunio-dirigentes-para-impulsar-en-entre-rios-la-figura-de-dante-gebel/

Pero, como vio que no medía nada “vuelta carnero” y se acomodó en otro lado, según el Boletín Oficial del día 15 de julio del corriente:

UNIÓN POPULAR FEDERAL Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, en fecha 07 de Julio de 2026, los miembros de la junta electoral partidaria a efectos de cumplimentar lo dispuesto por el Sr. Interventor de Unión Popular Federal Sr. Carlos A. Damasco, nos reunimos a fin de convocar a elecciones internas de autoridades partidarias y establecer el cronograma electoral.

La diputada Lorena Arrozogaray en sus comienzos se movió o hizo como que se movía con el tema de crear Fiscalías Ambientales, participé en una reunión con demás integrantes del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogacía de Entre Ríos del cual soy integrante, las últimas noticias sobre el tema datan de mayo del 2025 y, como era de esperar quedó todo en la nada, nunca explicó porqué dejo de lado ese tema y pasó a ocuparse de otras cosas.

Todo puede mejorar, sólo es necesario que la ciudadanía exija a nuestros representantes políticos para que se ocupen de las cosas que le interesan a la gente, que dejen la rosca política que sólo les interesa a ellos para perpetuarse en sus cargos.

Cuando vean que la gente común los interpela todos los días ahí sí se van a ocupar de cosas importantes para la gente, mientras tanto, si nadie les exige nada, seguirán viviendo en su burbuja de rosqueo político para seguir viviendo de los privilegios que ellos mismos se crean.

Ricardo José Luciano

Abogado