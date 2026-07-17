El asalto al verdulero fue un plan orquestado: un detenido y un prófugo

El violento asalto ocurrido el pasado viernes contra el comerciante Jonathan Bacigalupo en el barrio 43 Viviendas, fue esclarecido parcialmente tras una intensa investigación dirigida por el fiscal Jorge Gutiérrez. Según confirmó en RADIO MÁXIMA el jefe de Investigaciones de la Policía Departamental, comisario inspector Jorge Ruiz Moreno, los delincuentes ejecutaron un plan premeditado que incluyó el seguimiento de la víctima durante sus actividades diarias.

La mecánica del delito

El robo ocurrió en la zona sur de la ciudad, cuando Bacigalupo regresaba de su jornada laboral. Al descender de su camioneta para ingresar a su domicilio —ante la presencia de su esposa e hijo—, fue interceptado por dos sujetos armados, a quienes les entregó una mochila que contenía la recaudación del día y documentación personal.

Gracias al análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir que el hecho no fue circunstancial. Los delincuentes realizaron tareas de inteligencia previas, observando a la víctima mientras realizaba compras antes de seguirlo hasta su vivienda. Según se informó, los sujetos intentaron abordar al comerciante en una ocasión anterior durante su recorrido, pero la presencia de otros clientes frustró la maniobra, obligándolos a esperar el momento exacto para el ataque final.

Allanamientos y resultados

Tras una serie de operativos realizados este jueves n diversos puntos de la ciudad, coordinados por la Jefatura Departamental, se obtuvieron avances significativos:

Detención: Un joven de 24 años fue aprehendido en un domicilio de calle Bolivia y Clavarino. En el mismo lugar se secuestraron más de 250.000 pesos en efectivo, un plomo calibre .38 y sustancias estupefacientes.

Elementos clave: En procedimientos realizados en calle Bolivia y Clavarino, y en las inmediaciones de Sobral y Bulevar Daneri, la Policía secuestró una motocicleta de 110cc (utilizada en el hecho), varios cascos, cuatro teléfonos celulares y prendas de vestir.

El prófugo: El segundo sospechoso, quien contaría con antecedentes penales, se dio a la fuga el sábado 11 de julio hacia la provincia de Misiones. Sobre él pesa actualmente un pedido de captura nacional.

Estado de la causa

Si bien las fuerzas de seguridad lograron recuperar elementos determinantes para la causa y la motocicleta utilizada, aún no han sido hallados la mochila ni la documentación de la víctima.

El comisario Ruiz Moreno destacó la importancia de estos operativos en una ciudad donde, según las autoridades, los robos calificados no son una constante. Los elementos incautados serán sometidos a pericias, mientras que la Justicia continúa trabajando para dar con el paradero del prófugo y avanzar en el esclarecimiento total del ilícito.