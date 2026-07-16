Qué documentación se necesita para habilitar una actividad comercial en Gualeguaychú

Las personas que necesiten habilitar una actividad comercial en Gualeguaychú pueden realizar el trámite ante la Dirección de Habilitaciones, que brinda asesoramiento de lunes a viernes, de 7 a 15 h, y también recibe consultas por WhatsApp al 3446 53-1254.

Para las actividades que se desarrollen en un local comercial, se deberá presentar el DNI del solicitante, las constancias de inscripción en ARCA y ATER, el punto de venta declarado, la boleta de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) y un croquis del establecimiento que detalle los metros cuadrados destinados a la actividad.

También deberá incorporarse la autorización o el contrato que acredite el uso del inmueble cuando el espacio no sea propiedad de quien solicita la habilitación.

Cuando el trámite corresponda a una persona jurídica, será necesario adjuntar además el contrato social y la documentación vigente que acredite la designación de autoridades o el poder de representación.

En el caso de las actividades comerciales que no cuenten con un local físico, el procedimiento es más sencillo y requiere la presentación del DNI del solicitante y las constancias de inscripción en ARCA y ATER.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se aclara que se trata de los requisitos básicos para actividades que no necesitan especificaciones técnicas particulares. De acuerdo con el rubro y las características del emprendimiento, la Dirección de Habilitaciones podrá solicitar documentación adicional contemplada en la normativa vigente.

Municipalidad de Gualeguaychú

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