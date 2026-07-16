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Guale POLICIALES

Unas 20 mil personas festejaron en la Costanera y hubo algunos incidentes el final

La Policía informó sobre la detención de tres jóvenes por enfrentamientos.

16 Jul, 2026, 08:45 AM
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En el marco del operativo de seguridad dispuesto durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, personal policial procedió a la aprehensión de tres jóvenes de 17, 18 y 24 años de edad por los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas.

 

La celebración se desarrolló este jueves en la intersección de Costanera y Bolívar (Obeliscos), desde las 18:15 h y congregando aproximadamente a 20.000 personas, según estimación de la Policía.

 

El evento transcurrió con normalidad hasta las 22:10 h, momento en que, una vez reducido el número de concurrentes a unas 200 personas, comenzaron a producirse enfrentamientos entre algunos de los presentes.

 

Los incidentes se extendieron hacia calles aledañas, por lo que el personal policial intervino de manera inmediata para restablecer el orden, procediendo a la aprehensión de los tres involucrados.

 

El operativo de seguridad, supervisado y coordinado por el Jefe Departamental y el Jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública, finalizó alrededor de las 23 h, quedando el sector completamente despejado y restablecida la normal circulación en la zona.

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