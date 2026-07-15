Robaron una moto en zona oeste y la abandonaron en el Parque Unzué

En la noche de este lunes, personal policial tomó conocimiento de la sustracción de una motocicleta marca Honda, modelo Wave, color roja, a raíz de una denuncia radicada en Comisaría Primera. Según lo manifestado por el denunciante, el rodado se encontraba sin medidas de seguridad, en un pasillo de la vivienda ubicada sobre calle Gervasio Méndez al 1700.

Este martes, aproximadamente a las 18:00 h, se recibió un llamado telefónico informando sobre la presencia de una motocicleta abandonada en el Parque Unzué, en la zona del camino al Mangrullo.

Constituido el personal policial en el lugar indicado, se constató la existencia del motovehículo, el cual, tras ser verificado, resultó ser el mismo que había sido denunciado como sustraído.

Puesta la novedad en conocimiento a la Unidad Fiscal en turno, se ordenó el formal secuestro del rodado, continuándose con las diligencias de rigor.