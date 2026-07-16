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Guale POLICIALES

Realizaron dos allanamientos por el asalto al verdulero

La Policía de Gualeguaychú realizó en las últimas horas dos allanamientos por el asalto al verdulero Jonathan Bacigalupo, ocurrido el viernes de la semana pasada.

16 Jul, 2026, 11:17 AM
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Según pudo saberse, un allanamiento se realizó en calle Sobral, detrás del Cementerio Municipal, y el otro en zona noreste, inmediaciones de Bolivia y Clavarino.

 

Trascendió que además de elementos de interés para la causa que se investiga, se habrían hallado distintos estupefacientes.

 

También se encontraron elementos relacionados a la moto en la que se conducían los dos autores, y algo de dinero.

 

El hecho ocurrió el viernes 10 de julio, cuando dos motochorros interceptaron al verdulero y lo apuntaron para robarle la mochila con la recaudación y valiosa documentación que tenía el comerciante.

 

El asalto fue a punta de pistola en el barrio 43 viviendas, zona sur de la ciudad, cuando el verdulero Jonathan Bacigalupo regresaba de su trabajo y bajaba de su camioneta para ingresar a su casa, desagradable momento que fue observado por su esposa y su hijo.

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