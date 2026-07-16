Realizaron dos allanamientos por el asalto al verdulero

Según pudo saberse, un allanamiento se realizó en calle Sobral, detrás del Cementerio Municipal, y el otro en zona noreste, inmediaciones de Bolivia y Clavarino.

Trascendió que además de elementos de interés para la causa que se investiga, se habrían hallado distintos estupefacientes.

También se encontraron elementos relacionados a la moto en la que se conducían los dos autores, y algo de dinero.

El hecho ocurrió el viernes 10 de julio, cuando dos motochorros interceptaron al verdulero y lo apuntaron para robarle la mochila con la recaudación y valiosa documentación que tenía el comerciante.

El asalto fue a punta de pistola en el barrio 43 viviendas, zona sur de la ciudad, cuando el verdulero Jonathan Bacigalupo regresaba de su trabajo y bajaba de su camioneta para ingresar a su casa, desagradable momento que fue observado por su esposa y su hijo.