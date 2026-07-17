PAMI debe más de $1.700 millones a hospitales públicos de Entre Ríos: afectado el Hospital Centenario

La red hospitalaria provincial enfrenta una crisis de financiamiento debido a una deuda acumulada por el PAMI. El Hospital Centenario de Gualeguaychú se encuentra entre los efectores afectados por la falta de transferencias nacionales.

Una respuesta oficial del PAMI a un pedido de acceso a la información pública formulado por Análisis Digital, reveló una deuda de $1.704.123.743 con 57 efectores públicos de salud de Entre Ríos. La cifra, actualizada al 25 de junio de 2026, abarca desde hospitales de alta complejidad hasta centros vecinales y la sociedad del Estado "Salud Entre Ríos S.E.".

El impacto en Gualeguaychú y la provincia

La nómina de acreedores incluye a los hospitales más importantes del territorio entrerriano, entre ellos el Hospital Centenario de Gualeguaychú, cuya operatividad se ve afectada por el retraso en los pagos del organismo nacional.

La deuda se concentra principalmente en el sistema de "facturación unificada" implementado en 2024. Según explicaron desde la Gerencia Económico Financiera del PAMI, los pagos están sujetos a las partidas giradas por el Ministerio de Economía de la Nación, reconociendo que la caída en la recaudación nacional impacta directamente en la regularidad de las transferencias a los prestadores.

La realidad de los hospitales: un "préstamo forzoso"

El informe expone una situación crítica: cada mes de demora funciona como un "préstamo forzoso" de la provincia al PAMI. Mientras que para los hospitales más grandes los montos podrían parecer absorbibles, para los centros de salud más pequeños o del interior, la deuda representa una parte significativa de su gasto operativo anual no salarial.

La situación es especialmente sensible si se considera que:

Aumento de la demanda: Cerca de 9.000 jubilados entrerrianos debieron acreditar vulnerabilidad económica en los últimos dos años para acceder a medicamentos gratuitos, sumando un total de más de 54.000 beneficiarios de subsidios.

Caída en la cartilla: La cantidad de médicos de cabecera en el área de la UGL XIV (Paraná y zona de influencia) se redujo un 13% desde 2023, pasando de 195 a 170 profesionales, pese al aumento en la cantidad de afiliados.

Conflictividad: Más de la mitad de los reclamos realizados por afiliados en el último bienio están vinculados a la dificultad para acceder a medicamentos e insumos médicos.

Con este panorama, la red de salud pública entrerriana queda atrapada en una encrucijada financiera: debe sostener con recursos propios la atención de una población mayoritaria que depende exclusivamente del PAMI, mientras el organismo nacional admite que su capacidad de pago depende de variables macroeconómicas ajenas a las necesidades concretas de cada nosocomio.