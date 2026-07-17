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Guale CAPACITACIÓN

Se realizó una capacitación sobre terapia de presión negativa para la cicatrización de heridas

El Hospital Centenario llevó adelante una capacitación sobre cicatrización de heridas utilizando terapia de presión negativa, destinada a profesionales de distintas áreas asistenciales.

17 Jul, 2026, 10:46 AM
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La actividad fue organizada de manera conjunta por el Comité de Docencia e Investigación y el Servicio de Clínica Médica del Hospital Centenario, con el acompañamiento de Inbio, y se desarrolló en el auditorio de la institución con una importante participación de profesionales interesados en profundizar sus conocimientos sobre esta modalidad terapéutica.

 

La jornada estuvo a cargo de la Magíster y Licenciada en Enfermería Ana Leticia Saucedo y del bioingeniero Daniel Guillermo, quienes brindaron una actualización sobre los fundamentos, indicaciones y beneficios de la terapia de presión negativa, una técnica utilizada para favorecer la cicatrización de heridas agudas y crónicas mediante la aplicación controlada de presión subatmosférica sobre el lecho de la lesión.

 

Este tipo de terapias representa una herramienta de gran utilidad para el manejo de heridas complejas, ya que contribuye a acelerar el proceso de cicatrización, disminuir el riesgo de infecciones, favorecer la formación de tejido de granulación y mejorar la recuperación de los pacientes cuando su utilización está correctamente indicada.

 

Desde el Hospital Centenario destacaron que la capacitación permanente constituye uno de los pilares para garantizar una atención de calidad basada en la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias. En ese sentido, remarcaron el trabajo sostenido que lleva adelante el Comité de Docencia e Investigación para generar instancias de formación continua dirigidas a los distintos equipos de salud.

 

Asimismo, señalaron que estas actividades permiten fortalecer las competencias profesionales, promover el intercambio de conocimientos y continuar mejorando la calidad de atención que se brinda diariamente a la comunidad, reafirmando el compromiso institucional con la formación, la innovación y la mejora continua de los procesos asistenciales.

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