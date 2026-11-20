El propietario vio el ataque en vivo a través de su sistema de seguridad, llegó al lugar y logró retenerlo hasta el arribo de los efectivos de la Comisaría Cuarta.

Un intento de robo registrado durante la madrugada de este viernes terminó frustrado por la rápida reacción del propietario del inmueble y la posterior intervención policial en la zona de calles Colombo y Roffo, en Gualeguaychú.

La secuencia comenzó cuando el sistema de alarma y videovigilancia de una obra en construcción alertó al dueño sobre movimientos sospechosos. Al revisar las cámaras en tiempo real, el hombre observó cómo un desconocido había violentado una puerta de aluminio en el sector trasero de la propiedad y se encontraba sustrayendo distintos elementos del interior.

Sin perder tiempo, el damnificado se dirigió hasta el lugar y sorprendió al intruso en plena maniobra. Lejos de permitir que escapara, logró reducirlo y retenerlo en el sitio mientras se daba aviso a las fuerzas de seguridad.

Minutos más tarde, una patrulla de la Comisaría Cuarta arribó a la escena y concretó la aprehensión del sospechoso, un joven de 23 años. En el procedimiento también se secuestraron diversos elementos que quedaron incorporados como prueba en el expediente.

Tras ser informada de lo ocurrido, la Fiscalía en turno dispuso el traslado del detenido hacia la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia en el marco de una causa por presunto robo en flagrancia.