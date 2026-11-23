El presidente de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, Lic. Gustavo Isaack, participó de una merienda de amistad organizada con motivo de la presentación del nuevo directivo del Consejo Empresarial Argentina-Indonesia (CEAI), encuentro que contó con la presencia del Embajador de la República de Indonesia en Argentina, S.E. Sr. Sulaiman Syarif.

Durante la reunión se dialogó sobre las relaciones comerciales entre Argentina e Indonesia, las posibilidades de fortalecer el intercambio bilateral y las oportunidades que representa el mercado indonesio para la producción argentina.

Indonesia constituye un mercado de gran relevancia internacional, tanto por su importante población como por el crecimiento de su economía y sus necesidades de abastecimiento de distintos productos. En este marco, se abordaron las posibilidades de importar productos provenientes de Indonesia y, al mismo tiempo, identificar oportunidades para que empresas argentinas puedan ampliar sus mercados y exportar sus productos.

Desde CODEGU se planteó el interés de avanzar en la identificación de productos elaborados por empresas de Gualeguaychú, que puedan encontrar oportunidades comerciales en el mercado indonesio, promoviendo así la internacionalización de la producción local.

El encuentro permitió establecer un primer acercamiento institucional y empresarial, con la intención de continuar trabajando en la identificación de oportunidades concretas de intercambio, cooperación y desarrollo comercial.

Asimismo, se anticipó la posibilidad de que el Embajador de Indonesia visite Gualeguaychú durante el próximo año, oportunidad en la que podría conocer de primera mano el potencial productivo, industrial y empresarial de la ciudad, especialmente el Parque Industrial y sus empresas.

Esta iniciativa se enmarca en la visión de CODEGU de fortalecer las relaciones institucionales, generar nuevas oportunidades para el sector productivo y promover vínculos que permitan ampliar horizontes comerciales para las empresas de Gualeguaychú, apostando a una mayor inserción en los mercados internacionales.