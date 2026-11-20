Se trata de una propuesta renovada pensada para toda la familia durante el fin de semana largo.

Rubén Caviglia adelantó detalles del espectáculo que cuenta con 15 artistas en escena provenientes de Argentina, Uruguay, Chile y Colombia. Entre los números más destacados se encuentra un equilibrista aéreo colombiano, acrobacias de alto riesgo y el ilusionismo del Mago Jerry.

“Somos un circo tradicional, desde lo que es el espectáculo, a lo que es la vida misma. La carpa, la casa rodante, los vehículos. La gente ve como armamos la carpa, miran los vehículos y es el folclore del circo. No deja de ser un atractivo”, dijo Rubén para RADIO MÁXIMA, y agregó que “en el circo hay tres generaciones de artistas compartiendo el escenario, uno es mi padre, mago y presentador, después yo que hago malabares junto con otros malabaristas brasileros, también voy a estar en el péndulo, y mi hija Ayelén que hace acrobacia aérea”.

La cartelera combina el circo tradicional con atracciones mecánicas de gran despliegue:

Adrenalina extrema: El clásico Globo de la Muerte y el impactante Péndulo Fantástico.

Despliegue visual: Show de autos espectaculares y camiones gigantes en pista.

Para los más chicos: La participación especial de Bumblebee (Transformer), los Minions, Peppa Pig y Capi Capibara.

Días y horarios de funciones:

Viernes 20/11 (Gran Debut): 21:00 hs.

Sábado 21/11 y Domingo 22/11: 18:30 hs y 21:00 hs.

Lunes Feriado 23/11: Dos funciones (18:30 hs y 21:00 hs).

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