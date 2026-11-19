Martín Cardozo sufrió graves lesiones tras caer a una fosa de unos cuatro metros de profundidad en la arenera La República de Cristamine, en Islas del Ibicuy.

Permanece internado en una clínica de Palermo. Mientras tanto, vecinos de la localidad impulsan una cadena de oración para pedir por su recuperación.

El joven obrero sufrió 4 quebraduras en un brazo, perforación de órganos internos y fractura de cráneo.

Fuentes: Maximaonline-Ceibas Noticias