Hay algo que vengo observando y que, quizás, muchos también perciban: a medida que nos acercamos al final del año, pareciera que todo se acelera. Los días no alcanzan, las obligaciones se multiplican y vivimos con la sensación permanente de estar llegando tarde a algún lugar.

Y me incluyo. Porque también formo parte de esta sociedad que corre, que intenta cumplir con todo y que, muchas veces, se olvida de detenerse.

¿En qué momento naturalizamos vivir apurados? ¿Cuándo empezamos a sentir que descansar es perder el tiempo?

Estamos atravesados por múltiples exigencias: laborales, económicas, familiares, sociales y personales. A las responsabilidades habituales se suman los compromisos de fin de año, los balances, los objetivos pendientes y esa presión, muchas veces silenciosa, de tener que cerrar ciclos, resolver problemas y llegar a diciembre con todo cumplido.

Pero pocas veces nos preguntamos cómo llegamos emocionalmente a esta etapa.

El cansancio que no siempre se ve

Desde una perspectiva psicosocial, es importante comprender que el agotamiento no es solamente físico.

Existe también un cansancio mental y emocional que se acumula. Se manifiesta en la irritabilidad, la falta de paciencia, las dificultades para concentrarnos, los problemas para descansar y esa sensación de estar permanentemente ocupados, incluso cuando no estamos haciendo nada.

Muchas personas llegan a esta altura del año sosteniendo responsabilidades, preocupaciones económicas, situaciones familiares, pérdidas personales o procesos emocionales que no siempre son visibles para los demás.

Y, sin embargo, seguimos exigiéndonos como si todos los días tuviéramos la misma energía y disponibilidad emocional.

Nos acostumbramos tanto a funcionar en automático que, a veces, dejamos de escuchar lo que nuestro propio cuerpo y nuestra mente intentan decirnos.

La cultura de la urgencia

Vivimos en una sociedad donde pareciera que todo es urgente. Los mensajes requieren respuestas inmediatas, las obligaciones no esperan y estar ocupados se ha convertido, muchas veces, en sinónimo de productividad.

Nos cuesta desconectarnos, establecer límites e incluso disfrutar de momentos simples sin sentir que deberíamos estar haciendo otra cosa.

Comemos rápido, caminamos rápido, conducimos apurados, escuchamos a medias y, en ocasiones, hasta nuestros vínculos quedan atravesados por esa falta de tiempo.

Estamos físicamente presentes, pero mentalmente pensando en lo que sigue.

Esta dinámica no solamente afecta nuestro bienestar individual. También repercute en la convivencia, en nuestras relaciones y en la manera en que nos vinculamos con los demás.

Cuando estamos agotados, nuestra tolerancia puede disminuir. Nos irritamos con mayor facilidad, perdemos capacidad de escucha y reaccionamos ante situaciones que, en otras circunstancias, resolveríamos de manera diferente.

El apuro no solo nos quita tiempo: muchas veces también nos quita presencia, paciencia y calidad de vida.

Cuando el agotamiento también compromete la seguridad

Desde mi formación en Seguridad e Higiene Laboral y Salud Ocupacional, considero fundamental incorporar esta mirada a la prevención.

Los factores psicosociales no deben analizarse únicamente dentro de los espacios laborales. Sus efectos pueden acompañarnos también en nuestra vida cotidiana.

La fatiga, el estrés sostenido, las distracciones y la sobrecarga mental pueden afectar nuestra atención, la percepción del riesgo y la capacidad de tomar decisiones.

Esto adquiere especial importancia cuando conducimos un vehículo, utilizamos herramientas, desarrollamos tareas que requieren concentración o simplemente nos desplazamos por la vía pública.

Los accidentes suelen responder a múltiples factores y no siempre pueden atribuirse a una única causa. Sin embargo, el cansancio, las distracciones y el exceso de confianza son condiciones que debemos reconocer y prevenir.

La prevención no comienza cuando ocurre un accidente. Comienza mucho antes, cuando somos capaces de identificar nuestros límites y comprender que ninguna urgencia justifica exponernos innecesariamente a un riesgo.

También necesitamos aprender a detenernos

Hablar de bienestar psicosocial no significa solamente hablar de estrés, ansiedad o agotamiento. Significa también preguntarnos qué tipo de vida estamos construyendo y qué lugar les damos al descanso, a los afectos y a nuestra salud.

Necesitamos recuperar espacios para conversar sin mirar constantemente el reloj, compartir tiempo de calidad, descansar sin culpa y entender que no todo puede resolverse inmediatamente.

También es necesario que las organizaciones y los ámbitos laborales revisen sus exigencias, la distribución de las tareas y las condiciones que pueden generar sobrecarga. Porque el bienestar no depende exclusivamente de las decisiones individuales: también es una responsabilidad colectiva.

No se trata de dejar de cumplir nuestras obligaciones, sino de comprender que ser productivos no debería significar vivir permanentemente agotados.*

Y que cuidar nuestra salud mental es tan importante como proteger nuestra integridad física.

Una reflexión para este cierre de año

Quizás este sea un buen momento para revisar nuestras prioridades.

No todo tiene que estar resuelto antes del 31 de diciembre. No todos los objetivos pendientes representan un fracaso. No necesitamos llegar a todo, ni demostrar permanentemente que podemos con todo.

A veces, bajar el ritmo también es una decisión responsable.

Me gustaría que, como sociedad, pudiéramos comenzar a valorar un poco más el descanso, la empatía, la escucha y el respeto por nuestros propios tiempos y los de los demás.

Porque detrás de cada persona que vemos apurada puede haber cansancio, preocupaciones, angustias o situaciones que desconocemos.

*Tal vez el verdadero desafío de fin de año no sea hacer más cosas, sino aprender a vivirlas de otra manera.*

Llegar unos minutos más tarde puede ser preferible a exponernos a un riesgo. Postergar una obligación puede ser necesario. Y detenernos para escuchar, descansar o compartir con quienes queremos también es una forma de cuidarnos.

*Bajemos un cambio. No necesitamos correr detrás de la vida mientras nos olvidamos de vivirla.*

La prevención también es aprender a cuidarnos, a reconocer nuestros límites y a comprender que nuestra salud, nuestros vínculos y nuestra vida merecen tiempo.

---

*Lic. Diana María Visconti*

Licenciada en Seguridad e Higiene Laboral y Salud Ocupacional

Especialista en Riesgos Psicosociales en Ambientes Laborales

Docente universitaria