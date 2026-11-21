En horas de la mañana de este sábado, personal de la Sección Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento realizado en calle Rocamora, entre Bolívar y Andrade, donde se procedió al secuestro de una motocicleta de 110 cc que presentaba irregularidades en sus numeraciones identificadoras.

El procedimiento se inició a requerimiento del personal motorizado, cuyos efectivos intentaron identificar a los ocupantes del rodado. Al advertir la presencia policial, estos habrían intentado darse a la fuga, aunque finalmente detuvieron su marcha en el lugar.

Al solicitarles la documentación correspondiente, manifestaron no contar con ella. Durante la inspección visual del motovehículo, se constató que no poseía plásticos laterales ni dominio colocado, y que presentaba aparentes irregularidades en la numeración del motor, la cual se encontraría limada, además de no contar con numeración de cuadro.

En el lugar fueron identificados sus ocupantes: un menor de edad, quien conducía el rodado, y un joven de 21 años que lo acompañaba.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro del motovehículo a los fines de establecer su real propiedad y procedencia. Asimismo, el menor fue trasladado a la Comisaría de Minoridad para su posterior entrega a sus progenitores, mientras que el acompañante mayor de edad fue trasladado a la Jefatura Departamental para establecer fehacientemente su identidad y, recuperar su libertad.

El procedimiento quedó sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes.