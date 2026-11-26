Con temperaturas máximas que escalarán de los 28 grados de este jueves hasta superar los 33 grados el domingo, la ciudad cerrará noviembre bajo condiciones de marcada estabilidad atmosférica y cielo mayormente despejado.

El último tramo de noviembre llega con un sostenido ascenso térmico en todo el sur entrerriano, consolidando un escenario ideal para las actividades al aire libre tras las precipitaciones registradas a comienzos de semana.

De acuerdo con los reportes meteorológicos actualizados para Gualeguaychú, el ingreso de aire cálido desde el sector noreste marcará el pulso de las próximas jornadas, sin probabilidad de lluvias hasta al menos el inicio de la semana entrante.

Este viernes mostrará el primer salto térmico significativo en la antesala del fin de semana. Con cielo parcialmente nublado y vientos persistentes del noreste, la temperatura mínima rondará los 17 grados, mientras que la máxima trepará hasta los 30 grados, anticipando el rigor veraniego que dominará los días siguientes.

El cambio más notorio se sentirá a partir del sábado 28, jornada que se perfila con cielo mayormente despejado y pleno sol. Las marcas térmicas volverán a subir, ubicándose entre los 17 y 18 grados de mínima y alcanzando los 32 grados de máxima en horas de la tarde.

El domingo 29 consolidará el pico de calor de este tramo de la semana. Con condiciones de tiempo bueno, cielo entre despejado y algo nublado, y viento leve del noreste, la mínima partirá desde los 19 grados para llegar a una máxima estimada de 33 a 35 grados, con una sensación térmica aún superior bajo el sol. Según las proyecciones extendidas, este pulso caluroso continuará el lunes y recién encontraría un alivio hacia el martes con el retorno de la inestabilidad.