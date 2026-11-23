Luego del desmonte del tramo, el levantamiento del antiguo empedrado y la ejecución de la base de hormigón, el Gobierno de Gualeguaychú avanza con la reconstrucción integral de la calle Luis N. Alem, entre la avenida Del Valle y Concordia. Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de los cordones cuneta mediante la reutilización de los adoquines originales, recuperados durante las primeras etapas de la intervención.

“Como siempre, todos estos trabajos son gracias a la plata de tus impuestos. Alem, entre Del Valle y Concordia, va a quedar impecable, como Gualeguaychú se lo merece”, expresó el intendente Mauricio Davico.

La obra se desarrolla en el tramo que se extiende por detrás del edificio de la Aduana hasta la sede de la Prefectura Naval Argentina, un sector de gran valor turístico que presentaba desde hacía años un deterioro tan avanzado que dificultaba seriamente la circulación.

En esta etapa, las cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura colocan los antiguos adoquines sobre ambos laterales de la calzada, conformando franjas de desagüe de un metro de ancho cada una. Además de cumplir una función hidráulica, estos sectores permitirán conservar parte de la identidad histórica de la calle y generar un contraste estético con el nuevo pavimento.

La superficie de rodamiento estará compuesta por piezas de pórfido mixto de 10 × 10 × 6 centímetros, dispuestas mediante un diseño de arcos que aportará una terminación artesanal. Se trata del mismo material utilizado en el tramo de Alem que se extiende desde la avenida Del Valle hacia el norte, lo que permitirá dar continuidad visual y arquitectónica al corredor.

Como parte de las tareas preparatorias, durante los últimos días se ejecutó una base de hormigón de 12 centímetros de espesor, sobre la cual se colocará el revestimiento definitivo de pórfido.

La próxima etapa contempla la interrupción total del tránsito en la intersección de Alem y avenida Del Valle, donde se construirá una conexión elevada entre ambos tramos de la calle. Esta intervención también funcionará como reductor de velocidad para los vehículos que circulen por la avenida, contribuyendo a mejorar la seguridad vial.

El proyecto incluye, además, la construcción de rampas de hormigón armado para garantizar la accesibilidad, la instalación de barandas metálicas y la ejecución de veredas con superficies uniformes que facilitarán el desplazamiento peatonal.

A estas mejoras se sumará la forestación con especies arbóreas autóctonas y la construcción de cordones elevados y escalonados, diseñados para reducir los daños que pudieran ocasionar las crecidas del río.

Entre las intervenciones previstas también se encuentran la construcción de cordones en sectores donde actualmente no existen, la colocación de farolas de estilo colonial, similares a las instaladas en el tramo de Alem ubicado al norte de la avenida Del Valle, y la incorporación de bancos para el descanso de vecinos y turistas.

De esta manera, la reconstrucción integral de la calle Alem combina soluciones de infraestructura, accesibilidad y seguridad vial con una propuesta de recuperación paisajística y patrimonial, en un corredor estrechamente vinculado con la Costanera y uno de los principales circuitos turísticos de Gualeguaychú.

La intervención permitirá recuperar desde sus cimientos una calle que permaneció durante años en condiciones deficientes, mediante una solución estructural concebida para responder a las particularidades de un sector expuesto a las crecidas y al tránsito cotidiano.

Prensa Municipalidad