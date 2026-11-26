La Municipalidad de Gualeguaychú tendrá que desembolsar una suma superior a los 140 millones de pesos luego de que quedara firme una sentencia judicial que declaró nula la cesantía de un empleado comunal y ordenó su inmediata restitución en el puesto.

El conflicto se remonta a 2010, cuando al trabajador se le imputaron presuntas faltas al Estatuto Municipal y se inició un sumario administrativo. Si bien la investigación concluyó y la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina emitió su dictamen en octubre de 2013, el Departamento Ejecutivo de aquella gestión demoró cerca de dos años y medio en resolver el expediente. Durante todo ese tiempo el agente continuó prestando tareas con normalidad, hasta que en 2016 se dictó el decreto que dispuso su cesantía.

Tras la presentación judicial del empleado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Concepción del Uruguay declaró nulo el despido. El tribunal determinó que no existían elementos de prueba suficientes para acreditar una falta administrativa, que se habían vulnerado garantías constitucionales y que la sanción fue aplicada fuera de los plazos legales previstos.

El fallo fue recurrido por la comuna, pero el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ratificó lo resuelto en primera instancia, dejando la condena firme. De este modo, el Municipio quedó obligado a reincorporar al trabajador —medida que ya se hizo efectiva— y a abonar los salarios caídos más las costas del proceso judicial.

Desde el Departamento de Legales de la Municipalidad, el abogado Alejandro Fidelio confirmó que la actual administración se encuentra abocada a cumplir con la manda judicial y adelantó que, en una etapa posterior, se evaluará si corresponde determinar responsabilidades administrativas o patrimoniales por el manejo del expediente.

Asimismo, el funcionario advirtió sobre el impacto financiero de la sentencia en las arcas locales: "Hay que remarcar que se trata de fondos públicos, somos muy celosos, y el pago de una indemnización afecta a la inversión en otro tipo de cuestiones". Según trascendió en el ámbito municipal, los recursos afectados al pago de la condena estaban previstos originalmente para la adquisición de una ambulancia, lo que obligará a reordenar partidas presupuestarias.