Gualeguaychú ofrece un fin de semana largo con muchas actividades

Gualeguaychú se consolida como uno de los destinos destacados del Litoral para escapadas y fines de semana largos, con servicios turísticos establecidos, opciones de alojamiento diversas y una agenda que combina naturaleza, cultura y recreación. La ciudad reúne termas y parques acuáticos, viñedos, paseos guiados, festivales y espacios para el disfrute al aire libre, como la costa del río, integrando iniciativas públicas y privadas que fortalecen la oferta local.

Durante el fin de semana largo se desarrollarán actividades coordinadas por el municipio junto a prestadores y emprendedores, con propuestas que incluyen ferias, espectáculos musicales, encuentros deportivos, salidas de astroturismo y circuitos temáticos para distintos públicos.

La pasarela del corsódromo “José Luis Gestro” será uno de los puntos centrales con la realización de la tercera edición del encuentro internacional de batucadas, baterías y pasistas “Batuque”, previsto para los días sábado y domingo desde las 20h. El evento reunirá agrupaciones locales y visitantes en una competencia que pone en valor el ritmo y la identidad carnavalera.

Asimismo, el sábado 22 se inaugurará el parque aéreo ubicado en la intersección de Mitre y Florencio Sánchez. El espacio ofrecerá tirolesa, palestra y circuitos aéreos para grandes y chicos, incorporándose a las propuestas de turismo activo disponibles en la ciudad.

La ciudad también será escenario este fin de semana de un evento inédito en la provincia: la primera Expo Medieval de Entre Ríos, que se desarrollará con entrada gratuita los días 22 y 23 de noviembre, de 16 a 23 h, en las instalaciones del Antiguo Mercado y Vieja Terminal. Se trata de una propuesta de carácter cultural y recreativo, que reunirá espectáculos, actividades temáticas y un amplio mercado artesanal inspirado en la estética medieval.

Además, se ofrecen paseos náuticos saliendo desde costanera, cabalgatas, senderos de naturaleza, circuitos culturales, museos, propuestas gastronómicas y espacios recreativos que permiten disfrutar distintas experiencias durante todo el año.

Con esta programación, Gualeguaychú reafirma su posicionamiento como destino accesible y cercano para quienes buscan alternativas de recreación, naturaleza y cultura a orillas del río.

Para más información, los interesados pueden consultar la agenda turística disponible en la web oficial de turismo www.gualeguaychu.tur.ar, comunicarse con la Dirección de Turismo al (03446) 15535749 | 15520072 o acercarse a las oficinas de atención turística ubicadas en Costanera o Acceso Sur.

Temas TURISMO