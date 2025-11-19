Una mujer denunció que fue lesionada por su hermano

En horas de la tarde de este miércoles, aproximadamente a las 14:20, personal de Comisaría Cuarta se hizo presente en inmediaciones de Primera Junta y Federación, tras recibir el aviso de una mujer que solicitaba intervención ante un problema familiar.

Al llegar, los funcionarios policiales entrevistaron a la joven, quien manifestó que había sido agredida físicamente por su hermano, un joven de 23 años, luego de una discusión familiar. A simple vista, el personal constató golpes en el rostro de la víctima, así como raspaduras en sus brazos.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía de Género, que dispuso la aprehensión del agresor, quien fue trasladado a Jefatura Departamental para las actuaciones correspondientes, incluyendo verificación de antecedentes y examen médico.

Asimismo, la víctima fue asistida y examinada para constatar sus lesiones y posteriormente trasladada por personal de Comisaría de Minoridad, a fines de realizar la denuncia formal.