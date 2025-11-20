 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale TIEMPO

Se esperan fuertes lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Al sur de la provincia llegará por la noche y se extenderá a casi todo el territorio durante el viernes. Gualeguaychú, Victoria, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón entran en alerta.

20 Nov, 2025, 17:40 PM

Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas, la cual afectará al sur de la provincia este jueves por la noche y se extenderá a casi todo el territorio durante el viernes.

 

Este jueves los departamentos de Victoria, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Tala, Uruguay y Colón entran en alerta. La misma se extenderá el viernes para los departamentos Diamante, Nogoyá, Villaguay, Paraná y La Paz.

 

De acuerdo al alerta amarillo el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

Por ello instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda:

 

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

TIEMPO

