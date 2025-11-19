Un menor disparó con un aire comprimido a chicos que hacían educación física en el Polideportivo Sur

En la tarde del martes, un menor de 13 años comenzó a disparar con un aire comprimido hacia otros chicos que realizaban educación física en el Polideportivo” “Antonio Domingo Giusto” de calle Gúemes, zona sur de Gualeguaychú.

Según pudo saber MÁXIMA, tres jovencitos se habían ubicado en la puerta del complejo deportivo, uno de ellos con un arma de aire comprimido, y los balines pasaron muy cerca de otros chicos.

El rector del polideportivo realizó la denuncia. Los chicos habrían sido identificados. Un rumor indica que el tirador, que se domicilia en el barrio del Polideportivo, ya tendría antecedentes de acciones similares.

Desde la Fiscalía de Gualeguaychú, a cargo de Facundo Alvarez, se dispuso la notificación a los padres de los menores, más la orden “de abstención de realizar actos molestos y perturbatorios”.

Además, por tratarse de un caso con menores, se puso en conocimiento al Juzgado de Menores, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), y al Ministerio Popular.